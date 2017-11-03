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Спектакль «Треугольник»

Спектакль «Треугольник»

2017-11-03

Премьера постановки «Треугольник» режиссера Павла Урсула («Чапаев и пустота», «Рубиновый вторник», «Женщина над нами») состоится 13 ноября на сцене Театра на Таганке. Партнеры Олега Чернова – Олег Марусев, Сергей Белоголовцев и супруга Марина Блейк. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

52-летний актер Олег Чернов, получивший признание в качестве исполнителя ролей мужественных сотрудников правоохранительных органов во многих отечественных сериалах, таких как «Улицы разбитых фонарей», «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» дебютирует на столичной сцене в спектакле «Треугольник» в профессиональный праздник День полиции.

Как признается актер, в каждой роли правоохранителя он пытается показать не идеального героя, а человека, который может и сомневаться, и даже делать какие-то ошибки, как и все люди. «Я уверен, что любого полицейского есть свое личное человеческое отношение к происходящему. Я чрезвычайно уважаю их труд. Как ни крути, а все-таки это люди, к которым мы, как к скорой помощи, бежим. Люди, которые обеспечивают нашу безопасность. Это тяжелая служба, поверьте, непростая в психологическом смысле, и физически трудная».

«Для меня театр на Таганке, как для каждого актера и каждого театрала - место поклонения, - признается Олег Чернов. - На этой сцене играли наши кумиры: Высоцкий, Филатов, Золотухин. Между прочим, с Валерием Сергеевичем я пересекался в кино. В Туле мы снимались в сериале «Повороты судьбы», где главную роль играла Женя Добровольская. Еще Валерий Сергеевич пригласил меня на свою юбилейную передачу. Но я не успел, опять же из-за съемок в Туле. О чем сейчас, разумеется, жалею».

Герой Олега Чернова влюбляется сразу в двух дам – одну своего возраста, другую на 30 лет моложе его. Одну из возлюбленных играет собственная супруга актера – актриса Марина Блейк, известная по сериалам «Лектор», «Вторая любовь».

«В кино с Мариной вместе партнерствовали неоднократно, а в театре с ней впервые, - говорит актер. - И если честно, волнуюсь. Одно дело, когда партнеры встречаются на сцене, другое – семейная пара. В этом, наверно, была для меня некая сложность: перестать думать, что Марина моя жена. Самое трудное – абстрагироваться на сцене от нее как от супруги и воспринимать просто как партнера по спектаклю. В спектакле у нас с Мариной – любовная линия. Почему и называется - «Треугольник». Раз там присутствуют две женщины и мужчина, то мы понимаем, о чем речь...


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Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







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