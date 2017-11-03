Неделя Моды в Париже: показ Louis Vuitton SS-2018

2017-11-03



Показ Дома Моды Louis Vuitton SS-2018 в рамках Недели Моды в Париже проходил в Лувре. Николя Гескьер не случайно выбрал художественный музей для своего дефиле – каждый образ зрители оценивали, как картину, написанную акварелью и красками с драгоценным блеском. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Коллекция «Курс на молодость» – так ее окрестили поклонник Louis Vuitton и fashion-редакторы. Простые и удобные, короткие платья, вещи оригинальной формы, – все это по-молодежному свежо, эффектно и неординарно!



Зрители были приятно удивлены живой и «носибельной» цветовой гаммой, нестандартными, но вполне практичными фасонами, и, конечно же, узнаваемостью моделей. Новая коллекция Louis Vuitton получилась в духе Николя Гескьера – неординарно, своевременно, дерзко, но дико интригующе. Большой акцент – на сложном крое и разнообразии тканей, сочетании элитарной дороговизны и спортивного стиля.







Модели демонстрирую удивительный микс шелковых шорт, сюртуков с дорогой вышивкой и спортивных кроссовок на грубой подошве. Неожиданно? Именно такой тандем королевского камзола и обнаженного тела – определенный тренд SS-2018.



Укороченные брюки выполнены из денима, натуральной кожи с глянцевым блеском, материалами с металлическим напылением. Трикотажные мини-платья носятся со спортивной обувью, а графские хлопковые рубашки – с сюртуками из плотного материала. Очень раскованно, ново и многогранно! Любителям эксцентричных луков в городе точно придется по вкусу!



Из модных принтов Louis Vuitton SS-2018 отметим вертикальную и горизонтальную полосы, сочетание гороха и монограммы. Полосатые водолазки а-ля термоодежда совмещаются с плотными сарафанами с короткими рукавами. Шифоновые платья используются как основные предметы гардероба или же пляжные накидки.



Из аксессуаров – на пике популярности фирменные кожаные сумки LV, бочонки из экзотической кожи с металлическими ручками-цепочками, вместительные саквояжи и клатчи Louis Vuitton. Очки – спортивные лисички, которые уместны на пляже и в городе.



В коллекции очень много металлического блеска – он одновременно радует глаз, «охлаждает» образы и придает им особый шик. Отдельно отметим коллекцию женственных сарафанов в пол – с оголенными плечами, воланами, многослойными юбками, оборками и тонкими бретельками. Оптимальное решение для летнего круиза, прогулки, романтика.



Образы моделей Louis Vuitton на показе в Париже – акцент на максимальной натуральности. Естественный макияж, легкая волна волос, полупрозрачный блеск на губах как нельзя лучше подчеркивают природную красоту и молодость.







