Неделя Моды в Париже: показ Chanel SS-2018

2017-11-03



Тропические джунгли в Гран-Пале ожили, благодаря Дому Моды Chanel, продемонстрировавшему свою коллекцию сезона весна-лето 2018. Большой дворец превратился в живописный уголок с растениями, живностью, водопадами. Карл Лагерфельд, как мастер перевоплощения атмосферы и образов, порадовал гостей дефиле. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Открыла показ Chanel в рамках Недели Моды в Париже Кая Гербер, дочь Синди Кроуфорд, которая появилась на подиуме в цветном твидовом жакете, белоснежной юбке и прозрачных ботфортах. На этой полимерной базе настоящими остались только жемчуг, бриллианты и томный взгляд юной модели. По признанию самого Лагерфельда, Кая является его новой музой, которая вдохновляет на такие легкие, утонченные образы.



Коллекция окутана темой тропиков, женщин-амазонок, демонстрирующих не только предметы гардероба, но и открытое тело. И даже высокие сапоги из прозрачного пластика не скрыли красоты и стройности ног.



В коллекции Chanel SS-2018 представлено большое количество плащей и тренчей: из виниловой кожи, прозрачного пластика, принтованной ткани в стиле Chanel.







Тропическая тема нашла свое отображение и в принтах. Сочный зеленый, насыщенный салатный, живой оранжевый, солнечный желтый, благородный голубой, сочетание черного и белого – воплощение природной красоты и очарования.



Из тканей господствует твид – фирменный материал Chanel, который из сезона в сезон дополняется различными элементами: бахромой, кристаллами, брошами и даже вставками из металла.



Что касается силуэтов, органично сочетается соблазнительное облегание с практичным оверсайз. К примеру, колоколообразные юбки и свободные рубашки, брюки-кюлоты + укороченные топы и удлиненные жакеты сверху, короткие юбки и жакеты с выраженной линией плеча. Ярко смотрится твидовый костюм, выполненный в стиле панциря человека-амфибии, но воплотить такой образ в реальность решатся исключительно экстравагантные модницы!



Из всех вариаций твидового костюма отметим концептуальное решение – жакет + юбка-колокол из пластиковых веток. Визуально создается впечатление плавного перехода ткани в искусственную сеть. Объемные свитеры зефирных цветов предлагают носить в дуэте с многослойными шифоновыми юбками.



Коктейльные платья с перьевым декором и оборками эффектно сочетаются с прозрачными плащами из винила. Элегантные платья и костюмы, скорее всего, станут хитами «red carpet parties» в 2018 году.



Среди аксессуаров – шляпы с широкими полями, мини-кошельки кроссбоди, сумки «tote» с просматриваемыми «внутренностями», двойные сумки, прозрачные печатки, крупные солнцезащитные очки-маски. Дополнили образы массивные серьги, браслеты и колье.



В коллекции Chanel SS-2018 нашлось место и для пляжной моды. Слитные купальники дополнены струящимся шлейфом накидки в цвет – готовые «total looks» для Средиземноморского круиза или отпуска на островах.







