Коллекция Versace Pre- Spring 2018

2017-11-03



Многообразие, наслаждение, свобода: ода любви к Лос-Анджелесу и дань уважения всем субкультурам и сообществам, которые ценят эту жизнь. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Пунктирные линии из нанесенных вручную вертикальных полосок из золотых и графитовых заклепок на легком черном плаще создают настроение любимого города.



Двубортные брючные костюмы из ткани в тонкую полоску заряжают энергией настоящего босса. Похожая ткань в искаженном виде появляется также в отделанных кружевом платьях-комбинациях, юбках с разрезом на бедрах и топах.



Платья-комбинации с барочным принтом наполнены романтикой ночного города. Кружево, «лапша» из тканой ленты и подкладка из жоржета, тонкие бретельки и застежка с пряжкой.



Глубокие вырезы наполняют коллекцию классическим гламуром, например, в спадающей с плеч черном трикотажном топе, рок-н-рольное настроение которой придают ремешки с пряжками и комбинация с черной кожаной юбкой.



Классическое мини-платье из черной кожи со вставками из замши и тканью «патент» повторяет линии тела. Материалы соединяются линиями из заклепок, создавая сложный образ.



Выцветший деним занимает ключевое место в коллекции. Он украшен богатыми тропическими узорами из шелковых нитей. Джинсовая куртка с декором, обрезанные шорты, широкие укороченные штаны и джинсовая куртка с вырезами на плечах и на талии.



Узкие платья джерси обладают особой элегантностью, благодаря палитре из оттенков лилового, бледно-желтого и голубого, а также подчеркнутым бельевым элементам, придающим образу максимальную женственность.



Трикотаж наполняет коллекцию стилистикой богемы и ярких индивидуальностей. Например, яркие вязаные свитеры или длинные узкие платья, которые словно были извлечены из любимого гардероба и восстановлены в прежнем состоянии.



Серебряные цепи, нашитые на приталенные пиджаки и юбки, придают новое звучание ткани с тонкой полоской. Настроение беззаботности и свободы находит отражением в свободно свисающих цепях.



Культовая шелковая юбка с принтом Versace становится символом позитивного мышления и наслаждения полной жизнью. Оригинальный принт появляется на больших свободных рубашках, которые могли бы стать идеальной одеждой для солнечного дня.



Культовые сумки, например, DVOne, украшаются заклепками, тканью в полоску или изысканным тропическим декором. Большие холщовые сумки с принтом с изображением пальмы заряжают счастьем и позитивным настроением.



Заклепки играют решающую роль в оформлении обуви, будь то элегантные босоножки на высоком каблуке или массивные байкерские ботинки.



«Я обожаю Лос-Анджелес. Многообразие, свобода и индивидуальность города отражают многообразие всех женщин, которые создают современный образ Versace», говорит Донателла Версаче.







