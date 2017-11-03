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Коллекция Versace Pre- Spring 2018

Коллекция Versace Pre- Spring 2018

2017-11-03

Многообразие, наслаждение, свобода: ода любви к Лос-Анджелесу и дань уважения всем субкультурам и сообществам, которые ценят эту жизнь. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Пунктирные линии из нанесенных вручную вертикальных полосок из золотых и графитовых заклепок на легком черном плаще создают настроение любимого города.

Двубортные брючные костюмы из ткани в тонкую полоску заряжают энергией настоящего босса. Похожая ткань в искаженном виде появляется также в отделанных кружевом платьях-комбинациях, юбках с разрезом на бедрах и топах.

Платья-комбинации с барочным принтом наполнены романтикой ночного города. Кружево, «лапша» из тканой ленты и подкладка из жоржета, тонкие бретельки и застежка с пряжкой.

Глубокие вырезы наполняют коллекцию классическим гламуром, например, в спадающей с плеч черном трикотажном топе, рок-н-рольное настроение которой придают ремешки с пряжками и комбинация с черной кожаной юбкой.

Классическое мини-платье из черной кожи со вставками из замши и тканью «патент» повторяет линии тела. Материалы соединяются линиями из заклепок, создавая сложный образ.

Выцветший деним занимает ключевое место в коллекции. Он украшен богатыми тропическими узорами из шелковых нитей. Джинсовая куртка с декором, обрезанные шорты, широкие укороченные штаны и джинсовая куртка с вырезами на плечах и на талии.

Узкие платья джерси обладают особой элегантностью, благодаря палитре из оттенков лилового, бледно-желтого и голубого, а также подчеркнутым бельевым элементам, придающим образу максимальную женственность.

Трикотаж наполняет коллекцию стилистикой богемы и ярких индивидуальностей. Например, яркие вязаные свитеры или длинные узкие платья, которые словно были извлечены из любимого гардероба и восстановлены в прежнем состоянии.

Серебряные цепи, нашитые на приталенные пиджаки и юбки, придают новое звучание ткани с тонкой полоской. Настроение беззаботности и свободы находит отражением в свободно свисающих цепях.

Культовая шелковая юбка с принтом Versace становится символом позитивного мышления и наслаждения полной жизнью. Оригинальный принт появляется на больших свободных рубашках, которые могли бы стать идеальной одеждой для солнечного дня.

Культовые сумки, например, DVOne, украшаются заклепками, тканью в полоску или изысканным тропическим декором. Большие холщовые сумки с принтом с изображением пальмы заряжают счастьем и позитивным настроением.

Заклепки играют решающую роль в оформлении обуви, будь то элегантные босоножки на высоком каблуке или массивные байкерские ботинки.

«Я обожаю Лос-Анджелес. Многообразие, свобода и индивидуальность города отражают многообразие всех женщин, которые создают современный образ Versace», говорит Донателла Версаче.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: Versace







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