Показ коллекции BOSCOFresh в парке Зарядье

2017-11-02



К зиме готовы! Вместе с Михаилом Куснировичем в стильной экипировке от российской марки BOSCOFresh краткосрочную экспедицию в Арктику совершили знаменитые спортсмены и артисты. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Показ новой осенне-зимней коллекции BOSCOFreshв медиацентре Зарядье растопил московские снега –и наши сердца. По-другому и быть не могло: ведь командовал импровизированной экспедицией в Арктику лично Михаил Куснирович, а с ним смело можно отправляться хоть на Северный полюс, что гости и сделали. По подиуму, который из-за стелющегося по полу тумана и расставленных по периметру дощатых грузовых ящиков больше напоминал палубу дрейфующего ледокола, прошлись известные спортсмены и артисты: Татьяна Навка, Владислав Третьяк, Ирина Роднина, Полина Аскери, Ирада Зейналова, Светлана Хоркина, Александр Карелин, Алия Мустафина, Валерий Сюткин, Алена Свиридова, Марина Зудина, Саша Савельева, Алиса Гребенщикова, Алексей и Галина Немовы с сыном, многодетная семья Ольги и Чарльза Томпсон, Виктория Шелягова, Оксана Пушкина, Юлия Барановская с сыном, Мария Кравцова, Олеся Ермакова и другие.



Пока одни звезды с удовольствием примеряли на себя образы бравых полярников, лыжников, альпинистов и прочих покорителей северных широт под зажигательные треки от модных московских DJ S-Brother-S, другие заняли места в зрительном зале. Среди гостей были замечены Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте, Елена Летучая, Филипп Янковский, Митя Хрусталев, Ян Яновский с семьей, Лаура Джугелия, Дарья Повереннова, Андрей Шаронов, Влад Лисовец, Лариса Рубальская, Василий Церетели,Мария Кожевникова, Таисия Вилкова, Алла Довлатова, Ксения Соловьева и Маша Федорова, Саша Маркова, Алина Топалова, Настя Задорожная, Алла Михеева, Катя Добрякова, Анна Цуканова-Кот, Илья Бачурин и Надежда Сысоева, Андрей Гнатюк, Анастасия Романцова, Екатерина Одинцова, Светлана и Павел Астаховы и другие. Многие во время показа ни на секунду не выпускали из рук телефон, чтобы заснять все луки.



Атмосфера величественной Арктики в самом центре Москвы была выдержана до мелочей. Деликатесы – омуля, муксуна, кетовую икру, медвежатину, оленину, кедровые орехи, клюкву, и морошку– доставили утром специальным самолетом из Ханты-Мансийска по личному распоряжению губернатора округа. Прямо у входа в медиацентр парка Зарядье установили огромную ярангу – настоящее жилище кочевых оленеводов, с очагом и лавками внутри. Из питомника«Загадки Севера» привезли целую стаю заводных голубоглазых хаски. Хрустальный иней и сосульки, свисающие с высокого потолка, для пущей красоты подсветили специальными светодиодами, так что было полное ощущение, что находишься в огромной ледяной пещере. Ну а снег в Москве в честь такого события в этот день решил пойти сам собой.



Край Земли при ближайшем рассмотрении оказался вовсе не таким уж суровым. Гостей с порога встречали девушки в национальных чукотских и корякских нарядах –бисерных ободках и праздничных расшитых кухлянках и меховых унтах, и ликующие полярники в рождественских свитерах BOSCOFresh с огромными походными рюкзаками.



Послушать об истории освоения Крайнего Севера (который, кстати, Русь открыла еще в начале XI в) и подвигах наших экспедиций можно было в специальном выставочном зале – «Русская Арктика». Здесь всем желающим показывали коллекцию уникальных фотографий конца XIX – середины XX века из фондов Российского этнографического музея, редкие фото- и видеоматериалы из фондов Русского географического общества, Государственного архива Российской Федерации и из частных коллекций; а также специально воссозданные для выставки предметы быта полярников и народов Севера. Перед экскурсией раздавали фирменное лакомство в тему – знаменитое ГУМовское эскимо в блестящей фольге.



Однако настоящий ажиотаж вызвал захватывающий аттракцион, где в специальных креслах предлагали совершить 8-минутный полет над Москвой: с «эффектом присутствия», то есть с ветром и брызгами от проносящихся под ногами фонтанов и «врезающихся» в зрителей воздушных облаков. Обменяться впечатлениями после такого интерактива гости шли на круговую панораму, где в приятной прохладе можно было полакомиться главным деликатесом северных народов – свежайшей строганиной.



Несмотря на бескрайнее обилие северных развлечений, главным событием вечера остался сам показ. Открыл его зрелищный номер: традиционные танцы и пляски чукотских, эвенкийских и эскимосских охотников, оленеводов и шаманов – ведь в этом сезоне дизайнеры BOSCOFresh вдохновлялись культурой народов Крайнего Севера.После такого атмосферного вступления первой на подиуме под аплодисменты зрителей появилась Татьяна Навка с целым выводком хаски; затем – снежная королева Полина Аскерис армией поклонников, тащивших за ней огромные сани, а почти под занавес в любимой авангардной олимпийке BOSCOSport прошествовал Владислав Третьяк. Впрочем, запомнился каждый образ и каждый участник, ведь в одежде и аксессуарах BOSCOFresh смешаться с толпой невозможно.



Зимняя коллекция BOSCOFresh, замешанная на этнике русского Севера, выглядит, к слову, совсем не сказочно. В самом хорошем смысле: это актуальная, отлично сделанная по всем правилам современной моды одежда, которую хочется носить здесь и сейчас, а не в каком-нибудь параллельном мире.



Зима – это тоже путешествие на Север, и ее не пережить без теплой куртки. Объемные пуховики спортивного стиля BOSCOFresh стали создавать еще до того, как это стало мэйнстримом – о них достаточно сказать лишь, что в новом сезоне они стали подчеркнуто модными, спасибо хайпу вокруг уличного стиля. Чуть более традиционные парки, тем более, понятны всем и не могут не радовать продуманными деталями: объемная, тактильная тесьма с вышивкой по чукотским мотивам, аппликации из кожи в виде все тех мишек, отстегивающаяся подкладка из роскошного охотничьего меха – сумрачная романтика хэритейджа как никогда кстати зимой. Окончательно «утеплить» образ в этом же стиле можно с помощью аксессуаров – теплые шапки, варежки, трекер-бутс из овчины – словом все, как с рекламы высококлассного горного курорта.



Приобрести понравившиеся образы BOSCOFresh гости могли «не отходя от подиума»: или в поп-ап магазине BOSCOFresh, где можно было «по старинке» все пощупать, потрогать и примерить, или сделав интернет-заказ на огромных мониторах online-магазина.



Создать безупречные луки самых стильных покорителей Арктики помог Beauty-партнер показа BOSCOFresh в Зарядье – команда парикмахеров TIGI. О марке BOSCOFresh BOSCOFresh - это узнаваемые, стилеобразующие коллекции, а не сиюминутная мода. Спортивный бэкграунд марки BOSCOFresh, много лет являющейся экипировщиком Олимпийской команды России, сыграл на пользу практичности, но не претендует на главную роль: идеальные городские парки, пуховики, трикотаж, деним и обувь хоть и будут уместны в зоне apre-ski, но не менее органично смотрятся и в урбанистичных пейзажах. Базовая городская одежда из сезона в сезон, словно паззл, складывается в непринужденный, индивидуальный стиль, в меру созвучный модным течениям и при этом не устаревающий.



Одежда из разных капсул идеально сочетается между собой, и не только в рамках одной сезонной коллекции, но и с любыми покупками из прошлых сезонов. При этом полюбившаяся вещь «не покинет» вас очень долго – качество натуральных тканей и исполнения, где традиционно много внимания уделяется деталям, находится под абсолютным контролем компании BOSCO. О парке «Зарядье» «Зарядье» - первый построенный парк в границах Бульварного кольца за последние 200 лет, новый культурный драйвер Москвы, ключевое звено в сети пешеходных маршрутов вокруг Кремля. Это площадка для диалога об истории, природном богатстве России, науке, искусстве, о будущем Москвы и страны в целом. Парк открыт новым людям, идеям и технологиям, поощряя интерес к познанию и инновациям. Цитаты участников и гостей показа Кристина Орбакайте Несмотря на то, что темой показа стало путешествие на север, в зале было жарко, градус эмоций зашкаливал. Прекрасные модели, известные и любимые лица наших спортсменов и артистов – показ превратился в настоящий праздник, сделанный с душой. Как бы не старались нас сегодня заморозить, мое сердце растоплено. Из коллекции в первую очередь запомнились шапки. Мы, артисты, путешествуем много, особенно зимой: у нас Сибирские гастроли, Дальний Восток, поэтому шапка – очень необходимый аксессуар. И детские вещи очень понравились. Поскольку я молодая мама, конечно, слежу за детской модой, и то, что показало Bosco сегодня, мне очень понравилось! Владислав Третьяк Я уже не первый раз участвую в показе, так что опыт есть. Здесь, как и в хоккее, главное выступить достойно. Не волнуюсь совсем, тем более, что одежду Bosco очень хорошо знаю, много раз одевал ее на Олимпиадах. В этом году спортивная часть коллекции сделана в ретро-стиле, возвращает во времена СССР, мне это нравится – напоминает о форме, которая была у меня, когда я играл. Светлана Хоркина Bosco - это семья, которая объединяет людей самых разных профессий. И наша давняя дружба уже проверена годами и временем. Поэтому было приятно и приглашение получить, и поучаствовать. Тем самым еще раз со всеми встретиться, посмеяться, еще раз показать красивую одежду: уютную, теплую, универсальную. Очень понравился выбор локации – парк «Зарядье». Здесь все устроено так, что можно и погулять с детьми, и встретиться с друзьями, и сходить на концерты - это такой новый формат городской жизни: все для людей. И, на мой взгляд, это очень сильно пересекается с философией Bosco. Михаил Куснирович, как всегда, в тренде. Он очень хорошо чувствует сегодняшнего урбанистического человека. Тот стиль, который Bosco сегодня показал, отлично вписывается в современный мир. Алексей Немов Грандиозный показ! В новом месте, еще не освоенном – очень хорошая площадка для того, чтобы по-новому заявить о Bosco. Бренд развивался на моих глазах, я участвовал практически во всех показах. Это очень современная, удобная и красивая одежда. Думаю, что сегодня все в этом еще раз убедятся. На самом деле это очень тяжелая работа – идти в ногу со временем и даже чуть-чуть его опережать. У Bosco это прекрасно получается. Алиса Гребенщикова На показе, как и в жизни, очень важно получать удовольствие от каждой секунды. Несмотря на то, что я артистка и привыкла выходить на сцену, я сама по себе довольно стеснительный человек. И первые свои выходы я очень стеснялась – мне было неловко. Но потом я почувствовала, что атмосфера на показах Bosco всегда доброжелательная, здесь очень много знакомых лиц, здесь много людей, к которым я отношусь с большим уважением, с которыми у меня теплые отношения, но мы редко видимся в суете нашей московской жизни. И все это придает мне сил, я выхожу на подиум вдохновленная теплотой сердец окружающих меня людей. Алена Свиридова Я в первый раз сегодня в парке «Зарядье», удалось даже немного погулять. Но очень холодно на улице, так что надо надевать теплые пуховики Bosco и тогда гулять будет гораздо приятнее. Я всегда восхищаюсь креативом и размахом Михаила Куснировича. Это очень круто - не бояться такого масштаба и все время придумывать что-то новое. Свой look для показа я выбирала сама – это те вещи, которые можно носить каждый день: парка, свитшот, брюки. Мне очень нравится спортивный стиль, он не просто актуальный, но и удобный. На мой взгляд, человеку, который изобрел кроссовки и пуховик, нужно поставить памятник. А второй памятник – тем, кто из спорта внедрил их в обычную жизнь. Уютно, тепло, красиво и очень функционально – это все про одежду Bosco, которая выдержана именно в этом стиле и из которой можно составить множество комбинаций на все случаи жизни. Александра Савельева Отличный показ, оригинальная тематика. Здорово, что было много антуража, который помог создавать настроение. И еще мне понравилось, что много известных лиц на подиуме и много красивых моделей. Валерий Сюткин Очень колоритный, атмосферный показ. Каждая деталь, как всегда у Bosco, продумана. Начиная от оформления и заканчивая угощениями: лучшие образцы привезли, и нельма, и максун - все отменного качества: я в этом хорошо разбираюсь. И сама коллекция – отличная. Очень узнаваемая и позитивная.







