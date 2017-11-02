Показ Viva Vox в DI Telegraph

2017-11-02



Как и в любой коллекции бренда Viva Vox, вдохновение приходит по крупицам и перерастает в нечто совершенно новое. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



В коллекции ss18 Олег Овсиев отсылается к творчеству Hubert de Givenchy конца 90-х. Дизайнер находит вдохновение в вещах, которые окружают его в повседневной жизни: будь то прозрачный зонт в дождливом Амстердаме или любимая пижама из шотландки. И, в конце концов, приходит к размышлениям о более серьезном - о девушках поколения миллениалов, об их сексуальности, взрослении, положение в обществе и даже феминизме. Об их уверенности и надежде влюбиться «снова».











