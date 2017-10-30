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Показ коллекции Игоря Чапурина

Показ коллекции Игоря Чапурина

2017-10-30

Показ новой коллекции именитого модельера Игоря Чапурина прошел под знаком трехлучевой звезды. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

13 октября в Музее Москвы прошел показ новой коллекции prêt-a-porter сезона весна-лето 2018 знаменитого российского бренда CHAPURIN. Марка Mercedes-Benz выступила официальным автомобилем мероприятия.

Источником вдохновения для дизайнера стал рубеж XX и XXI веков - удивительное время, щедрое на новые идеи и тенденции в культуре, политике и моде. Взяв на вооружение свой ключевой принцип графической эклектики, Игорь Чапурин строит коллекцию на основе моделей прямого и трапециевидного силуэта. Объем превращается в самостоятельный дизайнерский элемент, что в содружестве с прозрачностью материалов создает измененные визуальные формы платьев, блуз и летних пальто.

В унисон четкости и простоте линий и форм на сцене Mercedes-Benz продемонстрировал гостям вечера новый кабриолет Е-Класса. Его исполненный пуризма дизайн, комфорт и интеллектуальность в сочетании с самыми современными техническими решениями органично дополнил и подчеркнул инновационный дух и стиль коллекции мастера.

Мероприятие посетили друзья и поклонники бренда Mercedes-Benz и мира моды Яна Чурикова, Влад Лисовец, Снежина Кулова, Анастасия Винокур, Екатерина Одинцова, Виктория Лопырева и многие другие знаменитости.


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Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: Игорь Чапурин







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