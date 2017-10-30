Показ коллекции Игоря Чапурина

2017-10-30



Показ новой коллекции именитого модельера Игоря Чапурина прошел под знаком трехлучевой звезды. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



13 октября в Музее Москвы прошел показ новой коллекции prêt-a-porter сезона весна-лето 2018 знаменитого российского бренда CHAPURIN. Марка Mercedes-Benz выступила официальным автомобилем мероприятия.



Источником вдохновения для дизайнера стал рубеж XX и XXI веков - удивительное время, щедрое на новые идеи и тенденции в культуре, политике и моде. Взяв на вооружение свой ключевой принцип графической эклектики, Игорь Чапурин строит коллекцию на основе моделей прямого и трапециевидного силуэта. Объем превращается в самостоятельный дизайнерский элемент, что в содружестве с прозрачностью материалов создает измененные визуальные формы платьев, блуз и летних пальто.



В унисон четкости и простоте линий и форм на сцене Mercedes-Benz продемонстрировал гостям вечера новый кабриолет Е-Класса. Его исполненный пуризма дизайн, комфорт и интеллектуальность в сочетании с самыми современными техническими решениями органично дополнил и подчеркнул инновационный дух и стиль коллекции мастера.



Мероприятие посетили друзья и поклонники бренда Mercedes-Benz и мира моды Яна Чурикова, Влад Лисовец, Снежина Кулова, Анастасия Винокур, Екатерина Одинцова, Виктория Лопырева и многие другие знаменитости.







