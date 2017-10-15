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КОЛЛЕКЦИИ

Victorias Secret представляет коллекцию спортивных бюстгальтеров

Victorias Secret представляет коллекцию спортивных бюстгальтеров

2017-10-15

Этой осенью американский бренд Victorias Secret представляет коллекцию спортивных бюстгальтеров – New Angel Max Sport Bra. Модели из новой коллекции для занятий спортом стали еще сексуальнее, но вместе с этим они едва ощутимы и обеспечивают двойную поддержку. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Бюстгальтеры с максимальной поддержкой фиксируют грудь во время интенсивной физической нагрузки, а перфорация на передней и задней частях бюстгальтера создает дополнительную вентиляцию. Отличительная особенность коллекции – дизайн бретелей в виде раскрытых ангельских крыльев на спине. Технология с минимальным количеством швов New Angel Max Sport Bra сводит к минимуму любой дискомфорт во время тренировки, а благодаря высококлассным материалам бюстгальтеры New Angel Max Sport практически не ощущаются на теле.

Подберите идеальный спортивный бюстгальтер из новой коллекции New Angel Max Sport Bra от Victorias Secret!

Размеры: A – DDD
Цены от 3199 руб.
В магазинах Victorias Secret:
ТРЦ «Европейском», пл. Киевского Вокзала, д. 2
ТЦ «Метрополис» (новое здание), Ленинградское шоссе, д. 16А, с.4


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: Victoria's Secret







Victoria's Secret

Victoria’s Secret Fashion Show 2016

Традиционный сложный дизайн, ангельские и дьявольские крылья, яркие декорации и феерическое шоу - в этот раз предрождественский показ Victoria’s Secret прошел в Париже, на подиуме дворца Гран-Пале. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Новая спортивная линия VICTORIA SPORT

Ни для кого не секрет, что бюстгальтер – это «визитная карточка» бренда Victorias Secret. Это касается не только бюстгальтеров для повседневной жизни, но и бра, предназначенных для занятий спортом.



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