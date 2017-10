2017-10-15



Этой осенью американский бренд Victorias Secret представляет коллекцию спортивных бюстгальтеров – New Angel Max Sport Bra. Модели из новой коллекции для занятий спортом стали еще сексуальнее, но вместе с этим они едва ощутимы и обеспечивают двойную поддержку. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Бюстгальтеры с максимальной поддержкой фиксируют грудь во время интенсивной физической нагрузки, а перфорация на передней и задней частях бюстгальтера создает дополнительную вентиляцию. Отличительная особенность коллекции – дизайн бретелей в виде раскрытых ангельских крыльев на спине. Технология с минимальным количеством швов New Angel Max Sport Bra сводит к минимуму любой дискомфорт во время тренировки, а благодаря высококлассным материалам бюстгальтеры New Angel Max Sport практически не ощущаются на теле.



Подберите идеальный спортивный бюстгальтер из новой коллекции New Angel Max Sport Bra от Victorias Secret!



Размеры: A – DDD

Цены от 3199 руб.

В магазинах Victorias Secret:

ТРЦ «Европейском», пл. Киевского Вокзала, д. 2

ТЦ «Метрополис» (новое здание), Ленинградское шоссе, д. 16А, с.4