Новая коллекция Reebok со стильными светоотражающими элементами

2017-10-15



Бренд Reebok представляет новую коллекцию текстиля для тех, кто не привык завершать сезон аутдор-тренировок даже после окончания лета, когда световой день значительно сокращается. Поздний рассвет и ранний закат – не повод отказываться от пробежек или воркаута, потому что ты сам решаешь, когда начинается и заканчивается твой день. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Жизнь в большом городе – это стресс, траффик, офисная рутина и суета. Активный городской житель практически весь день проводит на работе или в других заботах, и с наступлением осени у него практически не остается шанса посвятить время себе и выйти позаниматься фитнесом на улице в светлое время суток. Новая коллекция Reebok со стильны-ми светоотражающими элементами позволит безопасно тренироваться практически круглосуточно, не боясь темноты. Ведь иногда выйти поздно вечером или рано утром на пробежку или тренировку – это единственный шанс почувствовать себя свободным, вырваться из круга ежедневных забот и проблем, выплеснуть накопившийся стресс и эмоции, наконец, побыть одному и почувствовать себя живым.



Все вещи созданы из тонкого флиса с применением уникальной технологии HEXAWARM – особая структура материала, защищает от холода и ветра, обеспечивая равномерное распределение тепла по поверхности тела, сохраняя оптимальную температуру и позволяя воздуху свободно циркулировать. Технология Speedwick обеспечивает отвод влаги, препятствуя резкому переохлаждению организма после завершения тренировки.



Коллекция выполнена в черном цвете, в мужскую линейку вошли тайтсы, шорты и худи с облегающим капюшоном и маской, защищающей от холодного воздуха, а в женскую – также худи и леггинсы. Из аксессуаров будут доступны перчатки.



Вещи поступят в продажу 17 октября и будут доступны во всех магазинах Reebok, а также в официальном онлайн-магазине reebok.ru.







