2017-10-15



В 2017 году Модному дому Nina Ricci исполняется 85 лет. В России знаковую дату отметят двумя важными событиями: с 26 октября по 10 декабря в Москве пройдет масштабная выставка «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ», а 16 ноября столицу посетит посол Модного дома — топ-модель и актриса Летиция Каста.



Модный дом Nina Ricci с момента создания и по сегодняшний день является синонимом французского шика, утонченной женственности и романтичного стиля. Оставаясь преданным традициям, заложенным основательницей Ниной Риччи, бренд превратился в империю моды и парфюмерии.



С 26 октября по 10 декабря Модный дом Nina Ricci представит свою первую выставку в России — «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ» — современную сказку, фантазийный мир, воплощенный в пяти залах Государственной галереи на Солянке. Действуя на все возможные виды ощущений, дополняя и преобразовывая реальность, выставка играет с воображением гостя, который порой не понимает, где заканчивается волшебство и начинается реальность. То, что вчера казалось лишь фантазией, сегодня оживает во вселенной Nina Ricci.



Путешествие начнется с истории и наследия Модного дома из личного архива — первые эскизы платьев, неопубликованные фотографии, интервью с Ниной Риччи и ее сыном Робертом Риччи, легендарные моменты из жизни бренда и, конечно же, парфюмерные бестселлеры. В одном из залов вдохновленная легкостью истинно французского Дома Nina Ricci бразильская художница Ана Штрампф перенесет в мир ярких и живых иллюстраций. Работы Аны для Nina Ricci и обложек международных изданий (Brooklyn, Time, System, New York, Life и др.) стали настоящими арт-объектами и отражают новый взгляд на мир моды и искусства. Погрузившись в мир ароматов Nina и Luna, зритель попадет в сказочный лес. Выставка «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ» — это путешествие по истории Модного дома. Каждый посетитель сможет пройти путь от истоков бренда к сегодняшнему дню, в котором Nina Ricci — участник множества ярких коллабораций.



Следующим громким событием в рамках празднования 85-летия Модного дома станет открытие pop-up пространства Nina Ricci в ЦУМе, почетным гостем которого будет Летиция Каста. В этом году модель стала лицом нового аромата Rose Extase, легкие цветочные ноты которого окутывают кожу нежным и чувственным прикосновением, пробуждая в женщине сокровенные желания.



В ЦУМе будет представлена знаковая коллекция Collection Cristal Nina Ricci — пять легендарных ароматов, облаченных в драгоценные хрустальные флаконы Lalique. Также посетителям ЦУМа станут доступны коллекционные ароматы LAir du Temps Collection Lumière. Истинное произведение искусства, уникальные флаконы ручной работы украшены фигурками из настоящих перьев. Созданные в коллаборации с одним из старейших ателье плюмажа Франции, Домом Lemarié, флаконы культового LAir du Temps традиционно увенчаны целующимися голубками — символом свободы, мира и любви.



Путешествие начинается с истории легендарного дома, в этом году встречающего 85-летие: знакомство с эскизами и проектами, фотографиями и интервью, историей создания первых духов и современными ароматами, модными показами и образами, редкими моделями и бестселлерами. В первом зале галереи зритель погружается в реальный мир Nina Ricci.



В следующем зале вдохновленная истинно французским Домом Nina Ricci бразильская художница Ана Штрампф приглашает перенестись в мир ярких и живых иллюстраций. Это беззаботный мир грез, который дарит простую детскую радость, словно от рисования фломастерами — штрих за штрихом, точка за точкой. Наброски молодой девушки во время телефонного разговора с подружкой — такие естественные и женственные — вдруг оживают на обложках международных журналов The Gentlewoman, i-D, Interview, Life, New York, Pop, Rolling Stone, System, Time, которые уже стали настоящими арт-объектами и отражают новый взгляд на мир моды и искусства.



«Мне всегда нравились предметы русского народного творчества, особенно матрешки и платки с цветочными узорами. Я с особым трепетом жду своего первого визита в Москву, ведь моя бабушка родом из Латвии, и я ощущаю некую эмоциональную связь с Россией, — рассказывает Ана о своем предстоящем визите. — Я очень рада, что мои работы будут показаны в Москве и станут частью выставки «NINA RICCI. ВО СНЕ И НАЯВУ».



В третьем зале выставки Nina Ricci совместно с Британской высшей школой дизайна представит работы, вдохновленные символами ароматов Nina & Luna — голубым и красным яблоком. Десять финалистов конкурса определят Ана Штрампф, Дом Nina Ricci и Государственная галерея на Солянке.



Погружаясь все дальше в романтичный мир Nina & Luna, в следующем зале зритель попадает в сказочный лес. Следуя за белой совой и серебристым волком, путешественники приходят к волшебным деревьям, где зреют яблоки Nina Ricci. Кто осмелится сорвать плод?



Когда грань между реальностью и мечтами уже окончательно стерта, сон начинает постепенно растворяться. Приключение от Nina Ricci завершается сахарной нотой, пробуждая вкусовые рецепторы вместе с чувством обоняния в зале Les Gourmandises de Nina & Luna. В финале экспозиции мы говорим гостям «сладкое» AU REVOIR… КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Площадка: Государственная галерея на Солянке (Solyanka VPA)

Даты выставки: 26 октября — 10 декабря 2017

Адрес: Москва, ул. Солянка, 1/2, стр. 2

Часы работы:

Понедельник: выходной

Вторник, среда, четверг: 14:00–22:00

Пятница: с 12:00–00:00

Суббота, воскресенье: 12:00–22:00

Стоимость: до 300 руб.

Возраст: 15+