2017-10-15



25 октября 2017 года «Сити Класс» и интернет-портал Fashionpeople.ru приглашает Вас на лекцию Александра Васильева «Иконы стиля и моды второй половины ХХ - начала XXI века». Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Лекция Александра Васильева «Иконы стиля ХХ – начала ХХI века» - это обстоятельный разговор о личностях, которые сформировали современную моду. Они не следовали тенденциям, они сами создавали тренды. Кто эти люди, на которых хотели походить миллионы мужчин и женщин? Почему именно они получили право называться «иконами стиля»? В чем секрет каждого из них?



Повествование начнется со второй половины ХХ века, 1950-х годов и закончится нашим временем. Перед Вашими глазами пройдет галерея образов икон стиля, повлиявших на развитие моды, начиная от Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Катрин Денев и заканчивая Мадонной, принцессой Дианой и Кейт Миддлтон.



Неизменный юмор и узнаваемая интонация, Васильев – это всегда яркое событие для слушателей, это новые знания, это море впечатлений и удовольствия от общения с этим значительным человеком!



Место проведения: Отель "Савой" / м. Лубянка / ул. Рождественка, 3/6, стр. 1 25 октября / 19:00 - 22:00



Регистрация на сайте: cityclass.ru/vasiliev_fashion_icons/







