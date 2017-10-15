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Лекция Александра Васильева «Иконы стиля ХХ – начала ХХI века»

Лекция Александра Васильева «Иконы стиля ХХ – начала ХХI века»

2017-10-15

25 октября 2017 года «Сити Класс» и интернет-портал Fashionpeople.ru приглашает Вас на лекцию Александра Васильева «Иконы стиля и моды второй половины ХХ - начала XXI века». Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Лекция Александра Васильева «Иконы стиля ХХ – начала ХХI века» - это обстоятельный разговор о личностях, которые сформировали современную моду. Они не следовали тенденциям, они сами создавали тренды. Кто эти люди, на которых хотели походить миллионы мужчин и женщин? Почему именно они получили право называться «иконами стиля»? В чем секрет каждого из них?

Повествование начнется со второй половины ХХ века, 1950-х годов и закончится нашим временем. Перед Вашими глазами пройдет галерея образов икон стиля, повлиявших на развитие моды, начиная от Мэрилин Монро, Одри Хепберн и Катрин Денев и заканчивая Мадонной, принцессой Дианой и Кейт Миддлтон.

Неизменный юмор и узнаваемая интонация, Васильев – это всегда яркое событие для слушателей, это новые знания, это море впечатлений и удовольствия от общения с этим значительным человеком!

Место проведения: Отель "Савой" / м. Лубянка / ул. Рождественка, 3/6, стр. 1 25 октября / 19:00 - 22:00

Регистрация на сайте: cityclass.ru/vasiliev_fashion_icons/


Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Анонсы







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