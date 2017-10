LikeParty 2017

2017-10-15



5 октября 2017 года на концертной площадке «Известия Hall» прошел музыкальный фестиваль Like Party, организованный радиостанцией Like FM. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



В сентябре 2016 года радиостанция Like FM вышла за пределы эфира, проведя уникальный интерактивный концерт LikeParty – шоу, в котором зрители сами управляли происходящим на сцене.



С помощью мобильного приложения гости шоу могли менять порядок выступления артистов, освещение в зале, запускали спецэффекты и, наконец, выигрывали суперпризы.



На сцене LikeParty выступили: Мот, IOWA, Jah Khalib, SEREBRO, Макс Барских, Natan, Ханна, Миша Марвин, QUEST PISTOLS SHOW, Artik&Asti, Rudenko и многие другие.