FASHION PEOPLE
БРЕНДЫ | КОЛЛЕКЦИИ | ФОТО | МАГАЗИНЫ | ЖУРНАЛЫ | СУМКИ | ОБУВЬ | ЧАСЫ | МОДЕЛИ | НЕДЕЛИ
Facebook Instagram

НОВОСТИ

LikeParty 2017

LikeParty 2017

2017-10-15

5 октября 2017 года на концертной площадке «Известия Hall» прошел музыкальный фестиваль Like Party, организованный радиостанцией Like FM. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

В сентябре 2016 года радиостанция Like FM вышла за пределы эфира, проведя уникальный интерактивный концерт LikeParty – шоу, в котором зрители сами управляли происходящим на сцене.

С помощью мобильного приложения гости шоу могли менять порядок выступления артистов, освещение в зале, запускали спецэффекты и, наконец, выигрывали суперпризы.

На сцене LikeParty выступили: Мот, IOWA, Jah Khalib, SEREBRO, Макс Барских, Natan, Ханна, Миша Марвин, QUEST PISTOLS SHOW, Artik&Asti, Rudenko и многие другие.


ФОТО

ВИДЕО



Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







Лекция Александра Васильева «Иконы стиля ХХ – начала ХХI века»

25 октября 2017 года «Сити Класс» и интернет-портал Fashionpeople.ru приглашает Вас на лекцию Александра Васильева «Иконы стиля и моды второй половины ХХ - начала XXI века».

Показ Trussardi весна-лето 2018 в Милане

24 сентября 2017 года в Милане прошел показ новой коллекции Trussardi сезона Весна-Лето 2018, посвященной итальянскому приключенческому духу и любви к путешествиям.



НОВОСТИ



Регата Maxi Yacht Rolex Cup

BARBERSHOW Russia 2017



Рекламная кампания Coccinelle FW17


  • Все НОВОСТИ



    • | ГЛАВНАЯ
    | БРЕНДЫ
    | КОЛЛЕКЦИИ
    | СУМКИ
    | ОБУВЬ
    | ЖУРНАЛЫ
    | МОДЕЛИ
    | ЧАСЫ
    		 | МАГАЗИНЫ
    | ТРЕНДЫ
    | НОВОСТИ
    | НЕДЕЛИ
    | ВЫСТАВКИ
    | MAKE-UP
    | ПАРФЮМЕРИЯ
    | ИНТЕРЬЕР
    		 | АНОНСЫ
    | ФОТО
    | АВТО
    | ВИДЕО
    | КНИГИ
    | МЕХА
    | САЙТЫ
    | СЕЗОНЫ

    | Контакты
    | О проекте
    | Реклама на сайте
    RSS

    Facebook Instagram Twitter Youtube



    Shopping Online AutoRacer.ru Rambler's Top100