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КОЛЛЕКЦИИ

CHLOE - показ коллекции весна-лето 2018

CHLOE - показ коллекции весна-лето 2018

2017-10-13

Показ коллекции Дома Моды Chloe сезона весна-лето 2018 стала дебютом для молодого креативного директора бренда Наташи Рамсей-Леви. Открывала показ также еще одна дебютантка – юная модель Кайя Гербер. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Показ Chloe на На Неделе Моды в Париже был действительно долгожданным, но его ожидали с определенной долей сомнения. Перед новым креативным директором Наташей Рамсей-Леви стояла высокая планка, поскольку до этого Домом Моды руководила Стелла МакКартни, Клэр Уайт (она перешла в Givenchy на место Рикардо Тиши), Фиби Файло. Но ей удалось, хоть и не «переплюнуть» метров, но приятно удивить гостей показа, в рамках которого был продемонстрирован целый ряд средств. Коллекции предвещают большой коммерческий успех, а Наташе – успешное будущее на новом ответственном посту.

Главные составляющие коллекции Chloe сезона весна-лето 2018 – непринужденная роскошь и качество, которое молодому дизайнеру удалось сохранить и серьезно приумножить. Коллекция была создана в честь Габи Агьен – основательницы бренда, женщины, которая в свое время ввела в обиход понятия pret-a-porte. Как призналась сама дизайнер, ей хотелось в который раз продемонстрировать интеллект, независимость и креатив Агьен, а также любовь к индивидуальному стилю Chloe, органично сочетающему женственность, аристократичность и строгость.



Главные цвета коллекции Chloe – белый, золотой, красный, черный, терракотовый, которые в совокупности намекают на египетскую культуру, с которой тесно связана жизнь Габи Агьен. Среди нововведений, которые приписывают Наташе Рамсей-Лей, - четкость кроя, а также акцент на элегантность.

Платья отличаются оригинальным кроем, а также наличием воланов и драпировок, множества объемных ярусов. Юбки-макси демонстрируют все плюсы асимметрии. Многие ансамбли выполнены в викторианском стиле, а в качестве декора используются эзотерические иллюстрации в виде глаза, вышивка и узоры. Как вы сами можете убедиться, даже такие «историзмы» легко помогут вписаться в повседневный арсенал одежды. Принты очень хорошо сочетаются между собой, и этот момент оценили поклонницы функциональности и практичности вещей.

Наташа Рамсей-Леви создала коллекцию определенно с позитивным настроением, но она лишена «сложности» и привязки к какой-то определенной модной тенденции, так как практически все вещи адаптированы к обычной жизни.

Многие предметы гардероба выполнены из состаренной льняной ткани, а также органических материалов, на которые сегодня бренд делает особый акцент.

Аксессуары дополнены тотемными амулетами, тем самым воспевая этно-стиль. Символы луны, древнегреческих богинь украсили подвески и серьги.

Несмотря на легкость, женственность и романтичность одежды, обувь от Chloe – кардинально иная. Это грубые кожаные ботинки на низком ходу с металлическим декором, коричневые высокие сапоги с перфорацией, ботинки из экзотической кожи на шнуровке.

Особенное внимание стоит уделить «двойным» сумкам, которые соединены между собой кожаными ремешками и металлическими цепочками. Эффектное и узнаваемое дополнение к образу!

Среди почетных гостей дефиле была Анна Винтур, креативный директор Louis Vuitton Николя Жескьер, Хэмиш Боулз (руководит выпуском европейских Vogue) и многие другие.


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Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: Chloe Неделя: Неделя Моды в Париже Сезон: Весна-лето 2018







Chloe

Коллекция Chloe осень 2015

«Я хотела, чтобы эта коллекция была эклектичной, что-то среднее между мальчишеской чувственностью и милой женственностью», - так комментирует свою работу креативный директор Chloe Клэр Уэйт Келлер. Модные критики, в свою очередь, сходятся в том, что коллекция FW 2015-2016 продолжает общую тенденцию весенне-летнего сезона и снова обращается к богемным 70-м годам прошлого века.

Представляем новый аромат Chloe Love Story

Love Story – это выражение свободной женщины Chloe. Клер Уэйт Келлер, Клеманс Поэзи, Мелани Лоран, Инез ван Ламсвеерде, Энн Флипо… Каждая из них имеет свой взгляд на историю любви.



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