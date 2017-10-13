PRADA - показ коллекции весна-лето 2018

2017-10-13



Дом Моды Prada представил свою новую коллекцию сезона весна-лето 2018 в рамках Недели Моды в Милане. Глядя на новинки от итальянского бренда, становится понятно, почему за ним закрепилась слава «интеллектуально сложного». Коллекция выполнена преимущественно в темных красках, очень много маскулинных образов. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Темные краски лишь изредка разбавлены белыми и голубыми вкраплениями. Черные плащи гармонируют с белоснежными офисными рубашками, жилеты oversize – невероятно практичная одежда для повседневной жизни в городе. Пальто, топы и платья украшены принтами в стиле поп-артовых комиксов. Футболки декорированы рисунками художниц 1930-1960-х годов.



Коллекция Prada получилась действительно уникальной, так как сочетает в себе элементы стиля «гранж», спорт-шик» и «романтик». Такая импровизированная эклектика смотрится очень органично, без намеков на вычурность – такое под силу только мэтрам, таким как Миучча Прада.







Из вещей, которые модные редакторы заприметили и «зацепили», мятные рубашки с изображением насекомых и подолом с экзотическим принтом, «тигровые» тренчи-пальто, плащи из красного лака, а также пышные юбки из «стоячего» хлопка. Приглянулись также корсеты с золотистым блеском, которые акцентируют внимание на преимуществах женской фигуры.



На каждый день применимы нюдовые «двойки» – футболки рубашечного типа + юбки зауженного кроя. В качестве верхней одежды Миучча Прада предлагает носить шерстяные пальто-шинели типа с погонами, усыпанными камнями. Очень смелое, но концептуальное решение!



Обувь – она у Prada, как всегда, на высоте! Кожаные сандалии завязываются на ремешки из текстиля, белоснежные туфли выполнены с еще более удлиненными носками, чем в прошлом сезоне. Открытые босоножки принято носить с носками, гольфами или без них – как вам подсказывает стиль и настроение.



Нельзя не пройти мимо оптики, которая выполнена в стиле 90-х годов. Узкие очки с черными стеклами и цветными оправами абсолютно необходимы, чтобы дополнить эклектичные образы и скрыть следы усталости.



По признанию самой Миуччи Прада, главной героини ее новой коллекции весна-лето 2018 стала женщина-солдат. Такая метафора передает смысл, что «слабый» пол вовсе не слабый, и никогда не опускает руки, борясь за свои права. В этом сезоне дизайнер заняла еще более жесткую позицию. В беседе с прессой, Миучча Прада отметила, что считает женщин самой главной силой модной индустрии XXI века. Это ли не победа?



И еще один важный момент: открыла показ Prada молодая, но уже невероятно успешная модель Крис Грикайте. На сегодняшний день она является одной из любимиц Миуччи Прада, совершив фантастический прыжок от обычной омской школьницы до топовой модели с «золотым» контрактом от Дома Prada.







