ETRO - показ коллекции весна-лето 2018

2017-10-12



На Неделе Моды в Милане состоялся показ Дома Моды Etro. Коллекция сезона весна-лето 2018 органично сочетает в себе особенности разных культур и эпох. Показ несет в себе позитивное настроение, легкость, непринужденность, характерную для весны и лета. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Мультикультурность коллекции Etro «читается» в элементах костюмов испанских матадоров. Нашейные платки намекают на восточную тонкость, а наряды макси длины – на любовь к колониальному стилю. Отдельно стоит отметить целую линейку нарядов в стиле индийской культуры. Похоже, на создание коллекции весна-лето 2018 Кин и Вероника Этро вдохновлялись, путешествуя по разным уголкам мира. И вдохновение они определенно привезли! Кстати, дизайнеры даже назвали свою коллекцию символично – «Древо жизни».



Показ Etro SS-2018 стартовал с демонстрации белоснежных платьев, а также нарядов, щедро декорированных серебряной и золотой вышивкой. После этого настала череда нарядов с фирменными принтами пейсли от Etro и даже психоделическими рисунками. Далее дизайнеры предложили совершить виртуальное путешествие в яркую и контрастную Индию, к которой питают особенную любовь и трепет.







Платья похожи на индийские джеллабы, короткие модели визуально напоминают сари, жакеты богато декорированы камнями и вышивкой сшиты в стиле индийских кафтанов, а на смену брюкам пришли разноцветные шелковые шаровары. Дизайнеры уделили особенное внимание фактуре натуральных тканей. В индийской стилистике выполнены и аксессуары: серьги экстра-длины, в качестве поясов – широкие разноцветные кушаки, на одежде переливаются крупные броши и колье.



Кин и Вероника Этро умело «держат марку», предлагая красивую, современную и функциональную одежду для отдыха, повседневной жизни, выходов в свет, круиза, путешествий. В сезоне весна-лето 2018 дизайнеры решили соединить женскую и мужскую линии. Кстати, напомним, что Etro отказались от демонстрации мужской коллекции в Милане, ограничившись только лишь лукбуком. Такой подход к работе удивил многих поклонников марки, которые каждый сезон с нетерпением ожидают именно мужскую коллекцию.



Летняя обувь от Etro – это изящные открытые сандалии с металлическим блеском, кожаные ботильоны с треугольным носком, босоножки на низком ходу, щедро украшенные бахромой и камнями.



Образы моделей не «забивали» коллекцию, так как был сделан акцент на «нюдовый» макияж. Идеально ровная кожа с натуральным «свечением», легкий румянец, полупрозрачный блеск на губах, слегка подчеркнутые брови и ресницы. Волосы зачесаны назад, причем как у женщин, так и у мужчин.



Кстати, такая «сборная» коллекция получилась юбилейной, ведь в 2018 году Дом Etro отмечает 50 лет с момента основания. И это событие Кин и Вероника Этро решили отметить таким символичным сочетанием женских и мужских вещей, о чем они лично рассказали журналистам в пост-интервью. В целом, Миланское шоу получилось ярким, зрелищным и масштабным.







