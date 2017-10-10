BALMAIN - показ коллекции весна-лето 2018

2017-10-10



На Неделе Моды в Париже состоялся показ Дома Моды Balmain сезона весна-лето 2018 под руководством молодого талантливого дизайнера Оливье Рустена. В дефиле принимали участие самые востребованные модели, включая Алессандру Абмросио, Анну Селезневу, Сашу Лусс, Наташу Поли, Наталью Водянову, а вот Кендалл Дженнер предпочла наблюдать за показом из зрительного зала. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Открывала шоу Balmain Наталья Водянова, которая предстала перед гостями в черном виниловом сарафане и белоснежной рубашке с вырезами на плечах. В финальном образе она выглядела более ярко – в расшитом мини-платье с декором из пышных цветов.



В сезоне SS-2018 Оливье Рустен предлагает носить своим клиенткам практичные, больше «городские» ансамбли от Дома Моды Balmain. Но каждый из них дополнен фирменной изюминкой в концептуальном стиле Balmain.



Виниловая кожа в сочетании с белоснежным хлопком, теплый и мягкий твид в тандеме с натуральной кожей или лаком, шерстяные ткани безупречно смотрятся в дуэте с сеткой.







Создавая вечерние наряды, Оливье Рустен сделал акцент на бахрому, перья, камни, а также сочетание красного и синего, белого и черного. Перфорация наполнена особым смыслом, создавая эдакую геометрическую иллюзию. Из перфорированной ткани выполнены комбинезоны, которые, помимо особенной текстуры ткани, выделяются своим металлическим блеском.



В своей фирменной манере Рустен обыграл два принта – клетку и полоску. К счастью любительниц утонченных образов, в коллекции Balmain практически не было вещей oversize и мешковатого силуэта. Практически все сшито идеально по фигуре с акцентом на ее преимуществах. Но в качестве исключений дизайнер все-таки поиграл с объемами ююбой и рукавов, которые эффектно смотрятся в динамике. Блестящие ткани играют гранями на фоне пайеток, роскошные силуэты перемешались в множестве повседневных образов «для жизни». Микс роскоши и практичности, блеска и мягкости тканей.



Похоже, что в сезоне весна-лето 2018 на пике популярности снова будут узнаваемые тренды от Balmain: приталенные платья с глубокими вырезами, жакеты с внушительной линией плеча, декор в духе «балмейновского» максимализма, комбинезоны из серебристого ламе. Для акцентирования внимания на стройности фигуры служат экстра-короткие юбки, а также приталенные платья с декором из искусственного меха. Сердца модниц определенно завоюют свитшоты с лого Balmain – советуем к ним особо присмотреться.



Если вы предпочитаете эксперименты с сеткой, бахромой и перьями, взгляните, как это здорово получилось у Оливье Рустена. Сетчатая майка и многоярусная «пушистая» юбка-миди – готовое решение для экстравагантных леди.



Особого внимания заслуживает необычное музыкальное сопровождение показа. Русские модели (Наталья Водянова, Наташа Поли, Анна Селезнева) вышли под песню группы «Тату» «Я сошла с ума».



Из обуви Balmain – на пике популярности высокие кожаные ботфорты, босоножки с плетениями и ремешками на небольшом каблуке, прозрачные ботильоны с заостренным носком.







