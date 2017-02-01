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КОЛЛЕКЦИИ

Мужская коллекция Trussardi сезона осень/зима 2017-2018

Мужская коллекция Trussardi сезона осень/зима 2017-2018

2017-08-14

В январе 2017 г. в Милане прошла презентация мужской коллекции Trussardi сезона Осень/Зима 2017-18 — олицетворение идеального гардероба. Перед зрителем — образ мужчины нашего времени. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Источником вдохновения послужили карты-таро, реминисценция к традициям и историческим корням, размышление о настоящем и попытка заглянуть в будущее.

Презентация состоялась в старинных залах галереи Пинакотеки Брера. На сцене театра профессиональные актеры олицетворяют актуальные мужские архетипы.

Новое прочтение классики: преобладание ассиметричных форм, светлых мягких тканей. Стильные тренчи дополнены воротниками из кожи питона. Элегантные пальто выполнены из шерсти и замши. Большинство моделей — из высокотехнологичного нейлона. Изделия из кожи подчеркивают мужественные силуэт. Основной акцент — на кожаных материалах: модели из оленьей кожи выполнены в шоколадных и чернильных оттенках; песочный, темно-коричневый и культовый синий — для замши. Эмблема с изображением буквы «Т», увенчанная короной — неотъемлемый элемент коллекции.

Аксессуарный ряд представлен рюкзаками и сумками из натуральной кожи и классическими оксфордами. В новом сезоне Осень/Зима 2017-18 прослеживается тесная взаимосвязь традиций и инноваций.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Сезон: Осень-зима 2017







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