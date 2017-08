Капсульная коллекция No One Like You бренда Patrizia Pepe

2017-08-14



После успеха первой коллекции No One Like You бренд Patrizia Pepe представляет новую капсулу с оригинальными нашивками, вдохновленную актуальными трендами мировой уличной моды. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Интригующий и дерзкий характер девушки Patrizia Pepe воплощается в концепции второй коллекции No One Like You, в основу которой легла идея кастомизации.



Ключевой ассортимент капсулы состоит из базовых, но ультрамодных моделей – классической белой футболки, платья с пышным подолом из тюля, кожаной куртки с массивными металлическими наклепками, минималистичного блейзера мужского кроя.



Изящный силуэт и благородные ткани дополнены романтичной вышивкой и аппликациями ручной работы. Мерцающие узоры из разноцветных кристаллов, россыпь пайеток и жемчужных бусин, а также детали из перьев создают шикарные повседневные образы.



В бутиках Patrizia Pepe в Италии истинные поклонницы бренда могут самостоятельно выбрать яркие нашивки и кастомизировать понравившуюся вещь. Все покупки из новой коллекции упаковываются в специальную подарочную коробку.



Крупные цветочные бутоны с 3D эффектом, розовые фламинго из перламутрового шелка, разноцветные ласточки, символическое число «93» (год основания бренда), нашивки с надписями «Follow Me» и «Burning Love» – эти и другие оригинальные патчи позволяют превратить любую модель из новой коллекции в уникальный предмет гардероба.



Капсульная коллекция No One Like You представлена в отдельных бутиках Patrizia Pepe в Италии. В России модели из новой коллекции можно приобрести уже сегодня в официальном онлайн магазине бренда https://www.patriziapepe.com/ru/ru.