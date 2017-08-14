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Рекламная кампания Coccinelle FW17

Рекламная кампания Coccinelle FW17

2017-08-14

Новая рекламная кампания Coccinelle – это история о дружбе и женственности, разворачивающаяся в пульсирующем сердце итальянской столицы моды, с потрясающими видами, открывающимися с миланских крыш, собором Дуомо и колокольней. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

На снимках нью-йоркского фотографа Билли Кида винтажное настроение витает в воздухе, раскрываясь теплыми и позитивными вибрациями. В кадре - прекрасные девушки, топ-модели Агнесс Акерлунд и Эйден Кертисс, а также главные героини осенней истории бренда. Ими стали жизнерадостная и яркая Arlettis mini, выполненная в стиле пэчворк, и звездная гостья сезона, Ambrine, облаченная в шикарные наряды: золотой с цветочным принтом, жаккардовый, болотный, имитирующий кожу угря, оранжевый и желтый.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







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