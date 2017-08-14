Новый хронограф CASIO EDIFICE EFV 530 для автолюбителей

2017-08-14



Японская компания CASIO запускает новинку в своей престижной часовой серии EDIFICE. Стремительно разивающаяся под лозунгом “Скорость и интеллект”, эта серия, как известно, регулярно впечатляет высокотехнологическими инновациями и динамичным дизайном. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Модель EFV 530 сразу привлекает внимание эффектом карбоновой текстуры, которую любят использовать в тюнинге автомобилей. Будь то версии на ремешках из натуральной кожи в столь актуальной гамме all black, свежих морских оттенков или в статусной шоколадно-золотистой комбинации, либо более классические часы на стальных браслетах, - все они зовут в дорогу. Под минеральным стеклом очень большого циферблате 47 мм свободно размещаются три счетчика хронографа (минуты, секунды и 1/10 секунды) и хорошо читаемый указатель даты. Гладкий безель из нержавеющей стали поблескивает мужественным холодком или теплом золотистого покрытия, либо приглушенно подсвечивает черное или синие напыление.



При объемном корпусе 53 мм часы на удивление весят всего 80 г (версия на коже).



Водонепроницаемая до глубины 100 м, сверхнадежная и безотказная, как принято у Casio, новая модель готова немедленно украсить ваше запястье и отправиться с вами в путешествие к морю и яркому солнцу.







