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КОЛЛЕКЦИИ

Новая коллекция MUSTANG сезона Осень-Зима 2017-2018

Новая коллекция MUSTANG сезона Осень-Зима 2017-2018

2017-08-12

Лучшее, что вы можете, – это быть собой. Именно поэтому в основе производства джинсов MUSTANG лежит философия абсолютной честности, основные фокусы которой – натуральность и подлинность. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Пару джинсов MUSTANG всегда легко узнать по тому, как идеально она подходит обладателю с точки зрения размера, кроя и стиля.

Коллекция классических джинсов довершается безупречно подобранным рядом повседневной одежды, а также стильными лицензионными продуктами: кожаными изделиями, аксессуарами, обувью и нижним бельем.

Женская коллекция

Основные элементы

Ключевой образ коллекции осень-зима в сегменте джинсов определен новым поколением стрейч-материалов: визуально ткань кажется грубой и жесткой, но на самом деле она мягкая и эластичная. Эта особенность позволяет создавать джинсовые образы в стиле «настоящего» денима, к тому же ткань невероятно комфортна в носке.

Кроме того, в наступающем сезоне актуален женственный крой: акцент сделан на высокой талии и тканях, придающих форму. Открытая щиколотка остается одним из основных стильных акцентов – она может свободно выглядывать из-под края джинсов даже в осенне-зимний период.

Для топов были использованы вышивка и другие декоративные элементы, вдохновленные культурой Южной Африки. Контрастируя со спортивными образами девяностых,они дают очень красивый и интересный эффект. Блузка с африканскими мотивами в сочетании с oversize бомберомс эффектом потертости и укороченными винтажными джинсами – особенный образ MUSTANG наступающего осенне-зимнего сезона.

Джинсовые тренды



Джинсы из новой коллекции все так же пребывают в «зоне комфорта». Здесь активно используются аутентичные плотные ткани, которые остаются супермягкими и эластичными, независимо от того,носите ли вы модель с потертостями или это наоборот «чистый», изысканный образ.

В этом сезоне особое внимание уделяется деталям: пуговицы, вышивка, молнии и ярлыки обыграны по-новому и придают индивидуальность каждой паре джинсов.

Еще одно событие этого сезона – программа Soft&Perfect, которая подразумевает под собой использование материалов высочайшего качества, подчеркивающих женственные изгибы тела и не ограничивающих свободу движения.

Вдохновение

Дизайн коллекции был вдохновлен силуэтами девяностых, которые были переосмыслены с учетом современных тенденций и запросов. Множество свежих идей создателям подарили возросший интерес к ручному декорированию и специализированные блоги. Кроме того, команда дизайнеров MUSTANG нашла множество сокровищ на международных блошиных рынках. Как итог – новые модели отличает удивительное сочетание винтажного и современного.

Цвета и принты

В этом сезоне актуальны «пряные» оттенки, в частности потому, что они великолепно сочетаются с темно-синим цветом и джинсами. В центре внимания «карри» и еще множество ярких цветов, будто позаимствованных из индийской лавки со специями. Разнообразия добавляет серебристо-зеленый «зимний шалфей». Цветовая палитра дополнена изысканными элементами отделки.

Мужская коллекция

Основные элементы

Главные элементы мужской коллекции осень-зима– укороченные джинсы из плотных растягивающихся материалов. Ткани без обработки и комфортная посадка создают действительно расслабленный образ – особенно красиво это отражается в новой модели Bonneville. Также мужчинам предлагается примерить джинсовые куртки с рукописными принтами на спине и тяжелый трикотаж цвета индиго.

Джинсовые тренды

Укороченные и прямые джинсы завоевывают все больше внимания и постепенно вытесняют зауженные модели. Эффекты разрушения уступают место обработке без спецэффектов, которая только подчеркивает оригинальные детали ручной работы.

В целом в этом сезоне MUSTANG делает выбор в пользу мягкого качественного хлопка и новых тканей, которые выглядят, как шерсть, но носятся, как деним.

Вдохновение

Вдохновением для мужской коллекции послужило наследие бренда MUSTANG.Также важную роль играют уличный стиль и элитная джинсовая мода, которые регулярно встречаются на главных выставках индустрии. В текущем сезоне мужчина в стиле MUSTANG сочетает аутентичные укороченные джинсы с однотонным топом и джинсовой курткой с оригинальными элементами.

Цвета и принты

В осенне-зимний сезон MUSTANG фокусируется на основных цветах мужской палитры:хаки, темно-синий, серый, черный и оттенки коричневого и красного.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Сезон: Осень-зима 2017







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