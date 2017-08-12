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Zara представляет новую коллекцию осень-зима 2017/2018

Zara представляет новую коллекцию осень-зима 2017/2018

2017-08-12

Zara представляет новую кампанию AW17/18. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Женская коллекция

Коллекция этой зимы вдохновлена строгостью британского стиля. Здесь классика получает новое прочтение и предстает в более изысканной интерпретации. Этот стиль, вобравший в себя также черты эстетики 90-х годов, более всего подходит для утонченных женщин, стремящихся выделиться из толпы. Особое внимание привлекают модели силуэта “oversize” с набивными рисунками и замысловатыми принтами, а также вдохновленные фольклором, но более элегантные изделия из кожи и меха.

Мужская коллекция

Для этой коллекции характерны плавные линии и силуэты – образы для города в сочетании с ретро-стилем отсылают нас к узнаваемому британскому стилю 70-х годов. Модели из кожи и шерсти представлены в силуэтах "макси" и в спокойных матовых тонах.

Детская коллекция

В детской коллекции комфортные модели для активного времяпрепровождения представлены вместе с пальто оригинального сложного кроя. Вязаные и стеганые куртки с капюшоном и широкими воротниками – ожидаемый хит наступающего сезона. Характерные особенности этой коллекции – многослойность и яркие цвета.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Бренды Бренд: Zara Сезон: Осень-зима 2017







Zara

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