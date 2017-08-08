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КОЛЛЕКЦИИ

Новая коллекция Armani Exchange

Новая коллекция Armani Exchange

2017-08-08

Представленная коллекция – это воплощение духа большого города, который проявляется в соединении противоречивых элементов и неизменном противостоянии уличного стиля и элегантности. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

A|X для мужчин

Будоражащие аппликации и яркие контрасты придают особую энергетику ткани, цветам и силуэтам. Синий – основной цвет в коллекции Armani – приобретает динамику в сочетании с жаккардом камуфляжной расцветки и «мокрым» неопреном с люминесцентными деталями. Строгие пиджаки сочетаются со спортивными костюмами и практичной верхней одеждой. Урбанистический стиль вдохновил дизайнеров на создание курток-парок, толстовок, безрукавок и брюк с разрезами, выполненных в цвете хаки с контрастными желтыми вставками. Вдохновлённые искусством паркура модели в индустриальном стиле с крупными логотипами и принтами сочетаются с рваными джинсами. Неуловимые нотки Востока и космополитного духа представлены в нейлоновых куртках-бомберах и кожаных косухах, которые можно носить с элегантными атласными рубашками и вечерними пиджаками. Новая коллекция предлагает смешивать стили без ограничений – и именно так выражать вашу индивидуальность.

A|X для женщин

Яркие контрасты определяют стиль коллекции сезона осень-зима 17/18, разнообразие которой позволит каждой женщине составить свой собственный образ. Отличительные черты Armani заявлены в обновленном виде: некоторые элементы мужского гардероба получили новую женственную трактовку, а логотип представлен в графической версии или дополнен отделкой или декоративными заплатками. Разнообразные вырезы и разрезы позволяют подчеркнуть уникальность силуэта. Свобода, воздушность и отсутствие границ – эта коллекция сочетает в себе спортивный облик с более утонченными деталями. Оригинальные силуэты бомберов и блейзеров, джемперы из блестящих тканей сочетаются с рваными джинсами скинни и обувью на толстой подошве. Ключевая особенность коллекции – многообразие моделей верхней одежды, от курток из искусственной овчины до стеганых курток и непромокаемых кейпов; от объемных курток-парка до пальто макси. В цветовой палитре нейтральные, сдержанные оттенки соседствуют с красным, нежно-розовым, янтарно-зеленым, ярко-синим, бордовым, голубым, а также вечной классикой – черным и белым. Страсть к нарушению правил создает стиль, неизменно выражающий свободу и индивидуальность.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Сезон: Осень-зима 2017







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