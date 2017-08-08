Корнер Montale в ЦУМе

2017-08-08



Летними вечерами с 20 по 28 июля бренд Montale приглашал звездных любителей парфюмерии в главный универмаг города — ЦУМ. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Гостями корнера Montale стали поклонники и друзья французского Парфюмерного дома — Кристина Орбакайте, Ольга Кабо, Екатерина Климова, Ольга Орлова, Елена Летучая, Наташа Королева, Олеся Судзиловская, Наталья Бардо, Юлианна Караулова, Лиза Арзамасова, Даша Гаузер, Екатерина Вуличенко, Снежина Кулова, Зоя Бербер, Милана Королева, Дарья Клюкина.



Звезды помогали посетителям ЦУМа погрузиться в мир ароматов Montale: рассказывали о своих любимых композициях, выступали в роли экспертов и делились секретами при выборе парфюма. Все гости корнера получили комплименты от Montale.



Перед знаменитостями стоял сложный выбор: определить свой топ-5 произведений Пьера Монталя. Практически никто не смог ограничиться этой цифрой, выбирая по семь и более композиций из более чем ста ароматов Парфюмерного дома. Многие из звезд признались, что давно являются его поклонницами, и у некоторых в коллекции — около десятка ароматов. В течение celebrities-вечеров они также создавали собственные сочетания из различных композиций. Многочисленные гости корнера интересовались у звездных экспертов их предпочтениями и следовали их примеру при выборе идеального парфюма.



Некоторые из знаменитостей — Кристина Орбакайте, Екатерина Климова, Наташа Королева, Наталья Бардо, Юлианна Караулова, Екатерина Вуличенко, Снежина Кулова — поделились впечатлениями от знакомства не только с парфюмерными творениями Дома Montale, но и с их создателем. Первый и единственный визит Пьера Монталя прошел в апреле этого года и собрал сотни поклонников марки. Celebrities-вечера в ЦУМе доказали, что Montale — один из брендов, горячо любимых российскими звездами.







