Коллекция Levis Made&Crafted FW17

2017-08-08



Все началось с искусства комфорта и расслабленного течения повседневности.В Скандинавии подобный подход к жизни называют Hygge. Источником вдохновения для дизайнеров коллекции Levis Made&Crafted стала Исландия — страна контрастных ландшафтов, где встречаются и лед, и пламя. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Природа сохранила здесь первозданный облик, нашедший отражение в цветах и фактурах новой коллекции. Кристально-голубые и иссиня-черные тона задают цветовую палитру. Плотный материал придает моделям аутентичный вид, а добавление шерсти в состав ткани создает особую фактуру. В топах используется натуральный хлопок, кашемир и флиспремиального качества. Деним цвета индиго украшает вышивка, напоминающих о ледяных цветах Исландии. Женская коллекция осень/зима 2017 «В этой коллекции современные силуэты дополнены роскошными декоративными элементами. Они гармонично сочетаются между собой, воплощаясь в знаковых предметах гардероба, подходящих на каждый день, — говорит Николь Арбор, дизайн-директор женских коллекций Levis® Made&Crafted®. — Концепт Hygge — это, прежде всего, ощущение комфорта. Мы придали ему современный облик, чтобы создать коллекцию базовых и сезонных изделий — аутентичных, изысканных и смелых. Мне больше всего нравится белоснежное шелковое платье, которое отлично сочетается с черными скинни Spliced Sliver High Skinnies или джинсовой курткой с вышивкой Kimora(крупные цветы)».



Мы дополнили нашу коллекцию новыми силуэтами и уникальными деталями. В FW17 мы представляем джинсы Barret Trouser, продолжение модели Barrel прошлого сезона. Она отличается свободным кроем и высокой посадкой и сочетает брючную ткань с денимом. Модель Cadet WideLead с широкими штанинами и застежкой на пуговицах выполнена в стиле oversize и сделана из потертой джинсовой ткани. В новой коллекции зауженные модели и скинни (включая Twig High Slim, Willow Slim, Sliver High Skinny и Empire Skinny) представлены в нежно голубом цвете, светлом индиго и классическом черном.



В дизайне модельного ряда женских джинсовых курток отражены тренды сезона: металлические заклепки,яркие вышивки,лаконичный крой и минималистичный черный цвет. Платье в скандинавском стиле, украшенное бусинами и тесьмой, будет прекрасно смотреться со светлыми скинни. В верхней одежде, например, в светло-розовой куртке Quilted Liner, скандинавская практичность дополняется характерными для стиля Levis® элементами. Подкладка из овечьей шерсти делает пальто нежно-голубого цвета теплым и уютным. При создании футболок и топов мы совместили шерсть и хлопок с мягким кашемиром. Они остаются базовой частью гардероба и беспроигрышным вариантом в сочетании с джинсами. Мужская коллекция осень/зима 2017 «Исландия покорила нас своей мистической красотой. В новой коллекции мы стремились передать настроение концепции Hygge, которой мы так прониклись, — говорит Ник Рендик, дизайн-директор мужских коллекций Levis® Made&Crafted®. — Главное в коллекции — творческий подход к созданию силуэтов и пристальное внимание к деталям. Так в куртке Sherpa Trucker сочетаются винтажные элементы дизайна и классический крой, а удлиненное шерстяное пальто с ретро-узором выглядит актуально и мужественно». В этом сезоне мы дополнили нашу коллекцию современными укороченными брюками oversize из плотного денима с необработанными швами. Широкие брюки Highline длиной до лодыжки обеспечивают комфорт благодаря свободному крою. Хлопковые чиносы — новинка сезона. Они узкие на поясе и бедрах, прямые по ноге, со средней посадкой. В коллекции представлены модели черного цвета, оттенков глубокого синего и хаки.



Другая новинка — рубашка Tunic Shirtиз качественного японского хлопка в сочетании с денимом цвета индиго. Стеганые или замшевые бомберы, ключевой тренд этого сезона, выполнены в насыщенных терракотовых оттенках. Они украшены цветочной вышивкой. Куртка Trucker Type II светло-голубого оттенка без классического воротника сочетается с другими предметами гардероба. При создании футболок и топов мы добавили шерсть и хлопок к мягкому кашемиру. Они остаются базовой частью гардероба и беспроигрышным вариантом в сочетании с джинсами.



Продуманный фасон. Тщательно проработанные детали. Дух Калифорнии. Дизайн Levis®. В этом проявляется характер коллекции Levis® Made&Crafted® осень-зима 2017.







