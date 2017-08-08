Коктейль Ulyana Sergeenko в Монте Карло

2017-08-08



3 августа в Монако на террасе отеля Hermitage состоялся совместный коктейль модного дома Ulyana Sergeenko и ювелирного дома Faidee. Коктейль был приурочен к открытию выставки ювелирных изделий с коллекционными бирманскими рубинами, которая будет проходить в Монако с 3 до 21 августа. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Клиенты и друзья двух брендов, среди которых были Наталья Ионова, Аида Гарифуллина, Алла Вербер, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева и многие другие, стали первыми зрителями экспозиции редких драгоценных камней дома Faidee, которым на данный момент в мире не найти аналога. На террасе легендарного отеля Hermitage состоялась презентация коллекций Ulyana Sergeenko Couture и Demi Couture.



Кульминацией торжественного вечера стала презентация особо ценного изделия Faidee «Императорского колье» (The Imperial necklace). Оно было украшено натуральными бирманскими рубинами эталонного цвета «голубиная кровь», идеально сочетающимися между собой по оттенку и интенсивности цвета. Для создания уникального колье Faidee использовали более 50 рубинов различного размера – их семья Луния собирала на протяжении четырех поколений. 8 из них относятся к категории особо редких камней, обладающих наивысшими показателями качества и превышающими в весе 5 карат. Сто карат бриллиантов наивысшей категории цвета и чистоты освещают красную цветовую гамму украшения своей искрящейся белизной. «Имперское колье» - это настоящее сокровище, которое по достоинству сможет оценить каждый знаток.



В Монте-Карло, в салоне Belle Epoque в престижном отеле Hotel Hermitage, с 1 по 21 августа 2017 компания Faidee проводит уникальную ювелирную выставку, на которой представлена редкая коллекция украшений с натуральными бирманскими рубинами из частной коллекции компании Faidee. Это самая большая и единственная в своем роде бесценная коллекция, которая впервые будет представлена за всю историю существования ювелирной индустрии. На выставке можно увидеть и приобрести не только самые заветные сокровища долины Могок, но и ознакомиться с творческим наследием компании Faidee.







