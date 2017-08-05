BelkaCar и Mercedes-Benz запускают премиальный каршеринг в Москве

2017-08-05



BelkaCar - один из лидеров рынка каршеринга - объявил о запуске премиального сервиса в рамках собственного приложения. BelkaBlack - первый в России каршеринг автомобилей бизнес-класса. Он создан для того, чтобы обеспечить пользователям повышенный комфорт и высокий уровень обслуживания. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Для реализации данного проекта BelkaСar заключила стратегическое партнерство с АО «Мерседес-Бенц РУС». 3 августа 2017 года на линию выйдут первые 100 машин Mercedes-Benz CLA 200 Urban. До конца 2017 года парк BelkaBlack будет состоять из 200 автомобилей.



Аналогичные сервисы уже существуют в Европе и США. Так в автопарке DriveNow и ReachOne автомобили BMW и MINI, а у пользователей Car2Go есть возможность арендовать модели Mercedes-Benz GLA и CLA. На московском рынке такой сервис будет запущен впервые.



“Запуск проекта BelkaBlack – новый этап в дальнейшем развитии нашего проекта. Все больше людей отказывается от автомобиля в Москве, но при этом существуют ситуации, когда личный автомобиль остается максимально удобным средством передвижения. Запуск каршеринга бизнес-класса позволит нам привлечь новую аудиторию, которая ранее не пользовалась каршерингом, потому что традиционно на рынке доступны автомобили эконом-класса. Мы уверены, что в связи с запуском премиального каршеринга, мы привлечем более взрослую и платежеспособную аудиторию", - прокомментировали основатели сервиса.



“Благодаря проекту BelkaBlack за рулем премиальных автомобилей марки «Мерседес-Бенц» сможет оказаться больше новых клиентов. А лично мне импонирует то, что бизнесом BelkaCar управляют красивые и успешные женщины. Ведь кто, как не женщина, знает толк в грамотном сочетании эстетики и комфорта с рациональным расходованием ресурсов”, - подчеркнула Мария Морозова, директор департамента продаж легковых автомобилей «Мерседес-Бенц». Подробности сервиса: Доступ к автомобилям бизнес-класса осуществляется через основное приложение BelkaCar. В приложении автомобили будут отмечены специальными иконками черного цвета. Сервис будет доступен для пользователей от 25 лет, имеющих 5-летний стаж вождения.Минута аренды BelkaBlack будет стоить 16 рублей, минута ожидания - 4 рубля, а суточный тариф составит не менее 6000 рублей.



В рамках проекта будет запущена опция расширенного КАСКО, которая позволит сократить ответственность до 15000 рублей. Стоимость данного тарифа: 20 рублей/минута в режиме аренды, 7500 рублей - суточная аренда.







