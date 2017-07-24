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Коктейль в честь запуска голосования премии «Женщина года Glamour»

Коктейль в честь запуска голосования премии «Женщина года Glamour»

2017-07-24

13 июля 2017 года впервые за историю проекта голосование открылось коктейлем с грандиозным видом на центр столицы в террасе O2 Lounge отеля Тhe Ritz-Carlton Moscow. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

На сцену в этот день поднялись исключительно победители и номинанты проекта разных лет. Ведущей вечеринки стала Елена Летучая, в 2016 году получившая свою статуэтку как «Телеведущая года».

Специальную концертную программу подготовила зажигательная путешественница Регина Тодоренко, номинантка 2017, хедлайнером вечера стала «Женщина года» 2015 Полина Гагарина, а за пультом стояла номинированная как трендсеттер года Саша Федорова.

Вместе с главным редактором Glamour Машей Федоровой они дали официальный старт голосованию и напомнили, что сделать выбор сможет любой желающий. Для этого нужно лишь определить своих фаворитов на сайте Glamour.ru.

Главными гостями коктейля стали номинанты 2017, они уже стали лучшими из лучших и попали в пятерку претендентов на победу в номинациях: «Актриса года», «Певица года», «Телезвезда года», «Прорыв года», «Пара года», «Мужчина года», «Дизайнер года», «Модница года» и «Команда года».


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Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







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