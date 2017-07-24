FASHION PEOPLE
БРЕНДЫ | КОЛЛЕКЦИИ | ФОТО | МАГАЗИНЫ | ЖУРНАЛЫ | СУМКИ | ОБУВЬ | ЧАСЫ | МОДЕЛИ | НЕДЕЛИ
Facebook Instagram

НОВОСТИ

Вечеринка Bulgari у бассейна в Лужниках

Вечеринка Bulgari у бассейна в Лужниках

2017-07-24

«В Москве наступило лето? Не по велению ли мистической Serpenti вдруг расступились облака?» - шутили гости светской вечеринки Bulgari, устроенной у бассейна в Лужниках, среди которых были Эвелина Хромченко, Наталья и Мурад Османн, Наталья Лучанинова, Аглая Тарасова, Милош Бикович, Максим Матвеев, София Заика Эрнст, Катя Мухина, Маша Федорова, Юрате Гураускайте, Анна Скиданова, Екатерина Вуличенко, Марьяна Спивак, Мари Коберидзе, Анжелика Тиманиа, Олеся Шиповская и другие. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Яркое солнце, зеленые лужайки, бирюзовая вода … И вокруг элегантные представительницы московского света. Они танцуют, позируют перед камерой на ослепительно белой Vespa и обсуждают модные новости, примеряя украшения, сумки и солнечные очки из коллекций Serpenti.

В центре внимания новинка сезона – изящные часики Serpenti, «меняющие кожу». Благодаря остроумному решению итальянских дизайнеров и швейцарских часовых мастеров ремешок одного цвета меняется на ремешок другого одним движением. Более того, вам предлагается стать соавтором Bulgari и сочинить собственную версию часов - в корпусе из розового золота или стали, с бриллиантами или без и во всевозможных цветовых комбинациях, которых более 3 700! К циферблату, который может быть белый, красный, зеленый, черный, синий или лиловый вы подбираете охватывающиезапястье в два оборота ремешки понравившихся оттенков, которые, кроме того, могут быть из кожи теленка либо экзотической речной змеи карунг.

Образ водоплавающей рептилии вдохновил некоторых гостей настолько, что они прямо в вечерних платьях прыгнули в бассейн. Под заводные итальянские шлягеры, апеннинские деликатесы и непременное римское мороженое гости чувствовали себя героями итальянского кино эпохи dolce vita - еще одной излюбленной темы Дома Bulgari.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости Бренд: Bvlgari







Bvlgari

BVLGARI представил в Венеции новую коллекцию Festa

На фоне одной из главных драгоценностей Италии – Венеции - Дом Bulgari представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства “Festa”,воспевающую атмосферу счастья итальянских праздников.

Презентация Bulgari в Милане

Bulgari представил новую коллекцию Весна-Лето 2017 в отеле Bugari в рамках Недели моды в Милане.



НОВОСТИ



Коллаборация UNIQLO and JW ANDERSON

Коктейль в честь запуска голосования премии «Женщина года Glamour»

NIKE представляет рекламную кампанию «Поверь в большее»


  • Все НОВОСТИ



    • | ГЛАВНАЯ
    | БРЕНДЫ
    | КОЛЛЕКЦИИ
    | СУМКИ
    | ОБУВЬ
    | ЖУРНАЛЫ
    | МОДЕЛИ
    | ЧАСЫ
    		 | МАГАЗИНЫ
    | ТРЕНДЫ
    | НОВОСТИ
    | НЕДЕЛИ
    | ВЫСТАВКИ
    | MAKE-UP
    | ПАРФЮМЕРИЯ
    | ИНТЕРЬЕР
    		 | АНОНСЫ
    | ФОТО
    | АВТО
    | ВИДЕО
    | КНИГИ
    | МЕХА
    | САЙТЫ
    | СЕЗОНЫ

    | Контакты
    | О проекте
    | Реклама на сайте
    RSS

    Facebook Instagram Twitter Youtube



    Shopping Online AutoRacer.ru Rambler's Top100