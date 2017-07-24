Сара Сампайо в рекламной кампании Pinko

2017-07-24



Огни большого города, яркие цвета и скорость - бесконечный калейдоскоп современного мегаполиса, который увлекает за доли секунды. Новая рекламная кампания Pinko сезона осень-зима 2017 построена именно на ритме большого города и его жителей. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Автором рекламной кампании стал испанский фотограф Хави Гордо, который запечатлел португальскую модель Сару Сампайо такой, какой ее увидела креативный директор бренда Катерина Негра - женственной, сильной и дерзкой. Именно на контрастах культур и построена новая коллекция Pinko: техно, поп, рок и кутюр. Спорт становится важным направлением в коллекции Pinko - привычные удобные трикотажные костюмы получили новое исполнение с помощью декора.



"Просто чёрный" давно перестал быть очень скучным. Это словосочетание - синоним элегантности и безупречного вкуса. Креативный директор Pinko Катерина Негра добавила к нему серебристые тона, дополнив образы заметными деталями. Кружева и инкрустация украшают не только платья, топы и брюки, но и куртки, парки и пуховики. Драпировки подчёркивают женственность, которая безусловный тренд во все времена. Особый шик и романтизм коллекции Pinko придают цветочные принты. Несмотря на нежные цветы на прозрачных топах и легких платьях в стиле бон-тон, в моделях присутствуют элементы рок-н-ролла, которые открывают новые грани.



Зимой невозможно представить гардероб без вещей из мягкой шерсти. Пуловеры oversize и юбки средней длины надежно защитят тело от холода, не только согрев его, но и придав утончённость. Натуральные шерстяные ткани сочетаются с металлическими элементами, делая образ героини Pinko более контрастным. Куртки необычной скульптурной формы, благодаря своему дизайну, словно переносят нас в 80-е, время свободы, бунтарства и романтики. Новое переосмысление получили и культовые сумки Pinko. Love Bag стала ещё более романтичной благодаря таким деталям, как цветочные принты, кружева, инкрустация. Разные вариации Love Bag от Pinko позволят подобрать свой вариант каждое девушке. САРА САМПАЙО Звезда рекламной кампании Pinko сезона осень-зима 2017 - португальская топ-модель Сара Сампайо, которая как никто другой смогла передать настроение и коллекции, и бренда в целом. Новая концепция коллекции Pinko, в том числе #BodyPositive, которая направлена на естественную красоту такой, какая она есть. Сара является одной из самых известных и «социально активных» моделей в мире. Число ее подписчиков в Инстаграм составляет более пяти миллионов. ХАВИ ГОРДО Испанский фотограф всегда увлекался искусством. Он стал интересоваться фотографией, когда был ещё ребёнком. Игра света и цвета будоражила его детское воображение. Среди его работ - фотографии в таких изданиях, как Vogue, Harpers Bazaar и Marie Claire, а также рекламные кампании с участием супермоделей, включая Синди Кроуфорд, Аню Рубик, Хелену Кристенсен и Миранду Керр.







