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Коллекция Ulyana Sergeenko Couture осень-зима 2017/2018

Коллекция Ulyana Sergeenko Couture осень-зима 2017/2018

2017-07-13

Коллекция Ulyana Sergeenko Couture осень-зима 2017/2018 отсылает к советскому послевоенному времени, когда «расцвела буйным цветом малина», а улицы крупных городов заполонили бандиты, фарцовщики, щипачи и шпана. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

«История зачастую пишется не только положительными персонажами. Сорняки тоже могут быть красивыми и привлекательными, служить вдохновением. Мы не судим персонажей, не делим героев на положительных или отрицательных – мы воспеваем красоту», — рассказывает Ульяна Сергеенко.

В жизни любых гангстеров есть много общего: тяга к красивой и легкой жизни, погони, выстрелы, роскошные женщины и неуемные детективы. В новой коллекции объединены сразу несколько ключевых героев: подозрительный следователь, глава местной мафии и его подружка в различных ипостасях: будь то певица, актриса или манекенщица.

Дизайнер вновь проводит различные параллели: немало общего находится у советских бандитов и криминальных авторитетов Нового Орлеана, Нью-Йорка или Чикаго. Так черные парни из Нью-Йорка начинают походить на уличную шпану с окраин Москвы. Все они разгуливают в распахнутых рубашках и широких штанах, прячут в карманах кастеты и оружие, залихватски носят кепки набекрень. Изображения пуль и пистолетов проходят через всю коллекцию: выполненные в разных техниках вышивки или сплетенные в Елецком кружеве они украшают пальто, подолы юбок, пуговицы, платки-паше в нагрудных карманах жакетов и становятся полноценными аксессуарами. Гангстерская тема привнесла множество элементов мужского гардероба: шерстяные брючные костюмы, объемное пальто-бочка, а также галстуки, бабочки и подтяжки. В коллекцию также вошли будуарные халаты, как тот, что был накинут поверх строгого костюма Аль-Капоне. В нескольких вариациях выполнен большой саквояж, содержимое которого можно прятать в потайное но.

Плохих парней традиционно окружали самые красивые женщины. Именно они стали отправной точкой для отдельной главы новой коллекции. Роковые и хищные, они наслаждаются жизнью и находятся в поиске вечного праздника. Отсюда — декорированные кристаллами, перьями марабу и невесомой вышивкой облегающие платья, которые подчеркивают фигуру. Нарочитой роскоши героине придает меховая горжетка с хвостом лисицы или объемная шуба. Ее она носит поверх шелковой комбинации или пижамы в бельевой стиле. В этом сезоне меховые изделия были созданы совместно со студией Saga Furs. В ушах у героини поблескивают красно-золотые серьги-помады, как символ главного женского оружия, или серьги-пули, соединенные между собой отстегивающейся цепочкой.

Образы служащих уголовного розыска — в частности главного следователя советского кино Глеба Жеглова — легли в основу детективной части коллекции. Один из неизменных атрибутов — шляпа сыщика — выполнена в форме молда 40-х годов и скрывает свою обладательницу от посторонних глаз. Жакеты, костюмы-двойки и пальто будто бы с мужского плеча произведены из шерстяной ткани. Широкие брюки в полоску дополняют туфли на низком устойчивом каблуке.

В коллекции использованы сетка, органза, шифон, шелк, сатин, атлас, трикотаж, Вологодское и Елецкое кружево, шерсть, кожа, мех, перья марабу, сетка с цветной мушкой. В различных техниках вышивки выполнены главные цветы коллекции – гвоздики, розы, хризантемы. Основные детали: длинные шлейфы, драпировка, классические силуэты, подчеркнутые плечи. Преобладают классические для бренда цвета: черный, белый, золотой, а также хаки, синий, коричневый, красный и пудровые оттенки.


ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: Ульяна Сергеенко







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