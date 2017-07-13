NIKE представляет рекламную кампанию «Поверь в большее»

2017-07-13



Часто девушки не используют свой потенциал до конца, потому что не верят в себя, в то, что способны на большее. В новой кампании Nike призывает не бояться быть собой и верить в свои силы. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Героинями кампании стали 9 ярких девушек из абсолютно разных сфер деятельности – спорта, музыки, искусства, моды. У каждой из них разные истории, но вера в себя и свои возможности объединяет их в кампании «Поверь в большее».



В кампании «Поверь в большее» приняли участие Ольга Кураева – хореограф детской школы танцев; Дарья Сельянова – дизайнер и основатель бренда ZDDZ; Эллен Шейдлина – фотохудожник и модель; Саша Unisex – художница и основатель бренда тату-студий; музыкант Дарья Фишер; Алиса Кретова – актриса и режиссер; Катя Шенгелия – скейтбордистка и первый российский атлет, дважды участвовавший в самых престижных всемирных соревнованиях в экстремальных видах спорта X-Games; Тоня Арно – преподаватель дживамукти йоги; Эрика Ургант – молодая художница.



«Единственный правильный выбор – это твой собственный. Каждый из нас хочет, чтобы в него верили, но если не веришь в себя ты сам, вряд ли это будут делать другие. У меня было много моментов, когда что-то не получалось и хотелось сдаться, но я продолжала. Сейчас для меня верить в большее – это верить в новое поколение» - хореограф детской школы танцев Ольга Кураева.



Nike объединяет женщин и девушек по всему миру в крупнейшее спортивное сообщество и делает спорт более доступным. Так, в обновленном приложении Nike+ Training Club включены йога-классы с фокусом на силу, выносливость и восстановление. Развивая одновременно тело и разум, атлеты могут познать безграничность своих возможностей. Если у тебя есть тело, ты – атлет, миссия Nike – нести вдохновение и инновации всем атлетам, помогая раскрыть внутренний потенциал.



«Йога – это то, что помогает тебе узнавать себя, свое тело и разум. Она очень разнообразна, и в этом ее главное преимущество – среди множества практик всегда можно найти именно то, что нужно тебе. Во время практики ты достигаешь гармонии между внешним и внутренним миром, возникает умиротворение, которое помогает по-новому взглянуть на свои возможности, развеять страхи, сомнения и сделать первый шаг к своей цели. Йога помогает поверить в большее» - рассказывает преподаватель по йоге и участница кампании Тоня Арно.



В течение сезона Nike проведет серию мероприятий в Москве, которые помогут девушкам раскрыть свой потенциал и поверить в большее. За расписанием и регистрацией на мероприятия можно следить на nike.com/Moscow.







