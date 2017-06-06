Пляжная коллекция немецкого бренда s.Oliver

2017-06-06



Всего несколько недель осталось до долгожданного летнего сезона - самое время для поиска идеального купальника. Одни из самых модных моделей и принтов представлены в новой коллекции бренда s.Oliver RED LABEL.Что еще пожелать? Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Актуальный фасон этого лета - купальники бондо присутствуют в коллекции в самых разных оттенках - от насыщенного синего до нежно бирюзового. Благодаря форме push-up и пересекающихся бретелей, данная модель позволяет выгодно подчеркнуть зону декольте.



Не сдает своих позиций ставшая уже классикой морская тематика.Для появлений на побережье отлично подойдут mix&match бикини в полоску и cузором, представленные в темно-синем, белом и красномцветах, а также разнообразные слитные модели. Изящные золотые акценты на тканях, застежках и нашивках добавят блеска любому пляжному образу.



Еще один тренд предстоящего лета – стиль ретро. Оригинальные футболки, шорты с высокой посадкой и короткие комбинезоны станут прекрасными спутниками на пляже. Яркими декоративными элементами пляжной одежды нового сезона будут различные оригинальные плетения из ниток и завязок. Лаконичные кулоны, например, в виде звезды или якоря помогут завершить модный образ для пляжной вечеринки.



