L.U.C Chopard Classic Weekend Rally 2017

2017-06-06



В воскресенье 4 июня в Москве состоялось 15-е L.U.C Chopard Classic Weekend Rally. В этом году в юбилейном заезде приняли участие 75 автомобилей. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Помимо ретромобилей (выпущенных не позднее 31 декабря 1976 года), в этом году в честь 15-летия заезда к участию в ралли была допущена новая категория экипажей – суперкары (выпущенные с 2003 года, когда ралли L.U.C Chopard состоялось в Москве впервые). Кроме того, в рамках мероприятия была представлена специальная модель часов L.U.C Time Traveler One “Moscow”, выпущенная лимитированной серией из 15 экземпляров эксклюзивно для российского рынка. Накануне мероприятия сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле прибыл в Москву, чтобы лично принять участие в заезде.



На старте о каждом из автомобилей по традиции рассказывал зрителям ведущий Андрей Малахов. Во время торжественного открытия ралли Карл-Фридрих Шойфеле объявил о том, что Андрей Малахов становится «другом» бренда Chopard, а на финише в Барвихе Luxury Village вручил ему один из пятнадцати экземпляров модели L.U.C Time Traveler One “Moscow”.











Ралли 2017 года собрало небывалое количество автомобилей, интересных как с технической, так и с исторической точки зрения. Старейшим участником заезда вновь стал Renault EF 1914 года, за рулем которого находился Михаил Опенгейм, многократный победитель в зачете «Ветеран». Следующий по «возрасту» ретромобиль – Briscoe Touring 1917 года выпуска. Он представляет собой редчайший экземпляр автомобилестроения, поскольку автомобили под американской маркой Briscoe выпускались всего 9 лет: с 1914 по 1923 гг. Не меньшего внимания заслуживает автомобиль еще одной не существующей ныне американской марки – Cord. Участвовавший в ралли Cord 810, выпущенный в 1937 году, стал совместным проектом реанимационной мастерской «КАМЫШМАШ» и художника Владимира Сизова, который изобразил на поверхности кузова сюжеты с обложки дебютного альбома британской рок-группы Led Zeppelin. Новая категория «Суперкары» также собрала интересные модели, например, Ferrari California 2009 года, за рулем которой сидела постоянная участница ралли Наталия Мазурина, или белоснежный автомобиль Bentley Continental GT V8S 2015 года, которым управляли телеведущая Елена Летучая с супругом Юрием Анашенковым. Еще один необычный экземпляр в данной категории – кабриолет ЗИЛ-41041 длиной 5,8 метров и весом почти 3,5 тонны, изготовленный вручную в 2010 году к 100-летию завода ЗИЛ.











Стартовавшим от Третьяковского проезда автомобилям предстояло преодолеть ряд контрольных пунктов и, выполнив специальные задания, финишировать в Барвихе Luxury Village. Для участников ралли был разработан сложный 3-часовой маршрут, пролегающий через северо-запад Москвы и скоростную автодорогу Северный обход Одинцова. Победители ралли традиционно получили в награду часы L.U.C, произведенные на Мануфактуре Chopard во Флерье.



Зрители и болельщики собрались на финишной прямой в Барвихе Luxury Village. В ожидании имен победителей гости наслаждались коктейлями, закусками и мороженым. Партнером ралли стала компания Lenmix, официальный импортер кофе illy в России. Пока судейская комиссия подсчитывала результаты, держа участников в напряженном ожидании, на сцене выступала группа «Ленинград». После концерта для объявления результатов на сцену вышли ведущие Андрей Малахов и Николай Фоменко, а также сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле. Под звуки фанфар были оглашены победители ралли, точнее всех прошедшие маршрут 2017 года. Шеф-повар Давид Дессо порадовал собравшихся необыкновенным тортом с изображением часов L.U.C Time Traveler One “Moscow”. Возле сцены мгновенно выстроилась очередь детей, желающих отведать столь сладкий и внушительный трофей.











Зачет «Ветеран» (автомобили, выпущенные до 31 декабря 1945 г. включительно)



Первое место: Опенгейм Михаил и Ушанов Сергей на Renault EF 1914 г. Эти участники третий год подряд одерживают победу в зачете «Ветеран».

Второе место: Готесман Михаил и Шадрина Ольга на Ford T 1924 г.

Третье место: Крыловы Александр и Елена на Ford A 1930 г.



Зачет «Абсолют» (автомобили, выпущенные с 1 января 1946 г. по 31 декабря 1976 г.)



Первое место: Кривцов Константин и Сорока Евгений на автомобиле ГАЗ М-20 «Победа» Кабриолет 1953 года. Эти участники второй год подряд становятся победителями в зачете «Абсолют».

Второе место: Горох Иван и Костырко Борис на Mercedes-Benz W113 230 SL 1965 г.

Третье место: Королев Юрий и Яруллин Марат на ГАЗ М-20 «Победа» 1957 г.



Победителям в обеих категориях были вручены часы Chopard: сверхточный хронометр L.U.C 1937 Classic в корпусе из розового золота за первое место, хронограф Mille Miglia GTS Chrono в корпусе из стали за второе метро, часы Grand Prix de Monaco Historique из титана за третье место.



Победителями в зачете «Суперкары» стали Барышников Рафаэль и Богачев Петр на Rolls-Royce Phantom Drophead. Экипаж получил хронограф Superfast Chrono в корпусе из стали.



Суперкубок получили Попов Владимир и Евстафьев Кирилл на Tesla Model S P85D 2015 г. Им достался хронограф Superfast Chrono в корпусе из стали, а также специальный приз от «Ferrari Москва»: участие в эксклюзивной тест-драйв программе Passione Ferrari, которая состоится 24 июня на треке «Формулы-1» в Будапеште.



Для объявления победителей в номинациях «Лучший дамский экипаж» и «Самый стильный экипаж» на сцену поднялась официальный посол Chopard в России Татьяна Навка.



В номинации «Дамский экипаж» победили Куклина Юлия и Дольникова Юлия на кабриолете ЗИЛ-41041 2015 г. Девушки, мужественно преодолевшие всю трассу, получили сертификат на шопинг-сессию с креативным директором ЦУМа Наташей Гольденберг, которая поможет обновить гардероб в корнере NGxTSUM.



В номинации «Самый стильный экипаж» победу одержали Готесман Михаил и Шадрина Ольга на автомобиле Ford T 1924 г. Они облачились в элегантные наряды начала XX века под стать своему автомобилю. Экипажу достался сертификат на расслабляющий комплекс процедур в спа-центре Espace Vitalité Chenot в Barvikha Hotel & Spa.



В специальной номинации «Самый чистый экипаж» приза удостоилась ведущая программы «Ревизорро» Елена Летучая, принявшая участие в заезде на белоснежном автомобиле Bentley Continental GT V8S 2015 г. Елене достался новый парфюм Chopard Avant-Première, созданный в честь 20-летия партнерства Chopard с Каннским кинофестивалем и украшенный изображением Золотой пальмовой ветви.



В номинации «Открытие ралли L.U.C Chopard» победили Кареев Егор и Тюменцева Мария на автомобиле ВАЗ 2103 1973 г. 16-летний Егор сам восстановил ретромобиль, сделав из него копию машины из кинокомедии «Невероятные приключения итальянцев в России». Ему достался сертификат на ужин для двоих в дизайнерских интерьерах ресторана Cristal Room Baccarat с авторским дегустационным сетом от шеф-повара Мишеля Ленца.



В номинации «За волю к победе» были награждены Шаров Арсений и Зорин Григорий на Cadillac 62 1958 г. Экипаж получил сертификат на загородный уикенд в Barvikha Hotel & Spa, включающий проживание в номере Lifestyle Junior Suite, шопинг с персональным стилистом и посещение аква- и фитнес-зон в спа-центре Espace Vitalité Chenot.



В номинации «За верность традициям» победили Берендеев Сергей и Власова Елена на автомобиле Mercedes-Benz 1936 г. Экипажу достался сертификат на ужин для двоих в Barvikha Hotel & Spa с авторским сетом от шеф-повара Давида Дессо.



В номинации «Лучший мужской образ» победу одержали Барышников Рафаэль и Богачев Петр на Rolls-Royce Phantom Drophead 2013 г. Участники экипажа предстали в образе арабских шейхов. Они получили сертификат на шопинг-сессию с фэшн-директором мужских коллекций ЦУМа Риккардо Тортато.



В номинации «Самый эрудированный экипаж» победу одержали сразу три команды: Середа Павел и Шнейдер Вадим на ГАЗ-21И 1960 г., Федоров Игорь и Сальников Евгений на Buick LeSabre 1959г., а также Попов Владимир и Евстафьев Кирилл на Tesla Model S P85D 2015 г. Эти участники безошибочно ответили на все вопросы анкеты по истории и часовому искусству Chopard, которая раздавалась на одном из контрольных пунктов ралли, и верно собрали пазл с изображением часов L.U.C Time Traveler One “Moscow”. В подарок победителям достался новый парфюм Chopard Avant-Première, созданный в честь 20-летия партнерства Chopard с Каннским кинофестивалем и украшенный изображением Золотой пальмовой ветви.