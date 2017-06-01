Сумки Louis Vuitton коллекция MASTERS

2017-06-01



Дом Моды Louis Vuitton презентовал новую коллекцию аксессуаров сезона весна-лето 2017 под названием MASTERS. Она была создана в творческом тандеме со знаменитым художником Джеффом Кунсом. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



В последнее время Дом Louis Vuitton придерживается политики тесного сотрудничества с самыми влиятельными и талантливыми мастерами кисти мира. Коллекция MASTERS в «модной связке» с Джеффом Кунсом не стала исключением. Она вышла в продажу в конце апреля 2017 года, и мгновенно завоевала сердца поклонников элитарных сумок французского Дома.



При разработке дизайна аксессуаров Джефф Кунс взял за основу собственные репродукции работ великих художников «Gazing Ball». Мастер отобразил знаменитые полотна Ван Гога, Рубенса, Леонардо да Винчи, Тициана, Фрагонара. Красочные пейзажи украсили такие знаменитые сумки LV как Speedy, Neverfull и Keepall. Эффектная подкладка из натуральной кожи с принтом и золотым тиснением – не просто декор и залог надежности, а настоящая история происхождения сумки из коллекции MASTERS.







В «художественно-модную» линию вошли сумки, рюкзаки, кошельки, клатчи, чехлы для смартфонов и планшетов, брелоки, платки с изображением культовых полотен. Глядя на эти модели, можно одновременно наслаждаться знаменитыми работами «Пшеничное поле» Ван Гога, «Охота на тигров» Рубенса и «Мона Лиза» Леонардо да Винчи.



Кроме знаменитой «картинки», каждая сумка декорирована золотыми или серебряными буквами LV с именем автора-художника, монограммой инициалов Кунса, а также концептуальной подвеской в виде кролика. Кстати, именно кролик является фирменным символом творчества Кунса. И, самое главное, внутри сумок – биография и портрет художника, работа которого изображена на модели. Идеальное сочетание живописи и моды, истории и современности, искусства и коммерции!



Золотистые элементы Monogram, крепления ручек в форме цветков, разноцветная отделка, блеск отражающихся металлических букв, - все это с наилучшей стороны характеризует коллекцию MASTERS. Клатчи на молнии, которые расположены внутри некоторых моделей, можно носить отдельно.



Напомним, что впервые свои работы в рамках «Gazing Ball Paintings» Кунс представил в 2015 году. Для коллекции сумок MASTERS Джефф взял свои новые работы. Сотрудничеством с Кунсом невероятно доволен и владелец концерна LVMH, Бернар Арно. Более того, Джефф в 2013 год прославился успешной коллаборацией с Dom Perignon, которая также входит в корпорацию LVMH.



Как признался сам Кунс, когда Бернар Арно назначил ему встречу, он подумал о предложении поучаствовать в дизайне часов. Но речь шла об аксессуарах, и эта идея показалась мастеру кисти еще более увлекательной и творческой! На подписание договора о сотрудничестве у художника и владельца концерна ушло буквально несколько минут.



По мнению Кунса, он готов к критике модных экспертов и просто покупателей, которые не первый раз обвиняют его в «коммерциализации» искусства. Многим может показаться, что серьезный художник не будет работать с сумками, но Кунс уверен, что он – на правильном пути. Создавать эксклюзив, наполненный художественным смыслом, - это серьезный шаг в карьере любого художника. Генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк также высказался положительно в сторону такой коллаборации. По его мнению, если некоторые наши вещи вызывают бурю критики и спорные мнения, мы – на правильном пути.



Цены на аксессуары варьируются от 70 000 до 190 000 рублей, в зависимости от модели.



