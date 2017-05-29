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Sneaker.Show - Самый масштабный sneaker-фестиваль в России

Sneaker.Show - Самый масштабный sneaker-фестиваль в России

2017-05-29

24–25 июня в МВЦ «Сокольники» в Москве пройдет главное событие для настоящих ценителей кроссовок – топовый sneaker-фестиваль Sneaker.Show! Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Sneaker.Show – это масштабная выставка кроссовок, которые представят лучшие сникерхеды России. В рамках мероприятия каждый любитель сникеров сможет не только увидеть тысячи пар любимой обуви, но и приобрести уникальную для себя.

Среди всего разнообразия кроссовок будут представлены редкие модели, эксклюзивные коллекции и самые ожидаемые релизы года!

На выставке соберутся представители sneaker-комьюнити – известные личности и гости, для которых кроссовки уже давно перестали быть элементом повседневности: для них каждая пара особенна и уникальна. Мы создадим площадку, где они смогут ознакомиться с новинками сникер-индустрии, пообщаться с представителями компаний и ведущими кастомайзерами страны.

Во время выставки будут проведены популярные среди сникерхедов активности:
• Break dance battle;
• Streetball Championship;
• Customize Show.

В рамках Breakdancebattle лучшие уличные танцоры будут соревноваться за звание самого крутого брейк-дансера страны!

Профессиональные и аматорские баскетбольные команды смогут показать свои навыки и мастерство владения мячом во время StreetballChampionship. Мы предоставляем площадку для проведения чемпионата по стритболу!

Главная особенность нашего фестиваля – CustomizeShow от топовых кастомайзеров страны! Ты сможешь увидеть, как вручную делают кастомизированный шедевр из обычной пары кроссовок.

Масштабная sneaker-выставка, шоу-программа, чемпионат по стритболу, батлы, мастер-класс по кастомизации кроссовок – все это мы представим на Sneaker.Show!






ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Новости







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