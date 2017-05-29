Новая коллекция купальников Oysho

2017-05-29



В этой коллекции, съемка которой состоялась на пляжах Тулума в Мексике, основная роль отведена женственным моделям купальников с геометрическими узорами. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Здесь теплые тона выступают на контрасте с монохромным белым цветом, который придает сияние, в то время как всегда актуальный черный добавляет моделям особую элегантность.



Эта новая коллекция купальников объединила в себе классические фасоны и последние тенденции, а основными характерными элементами стали воланы, банты, шнуровка и оригинальные ассиметричные вырезы.











