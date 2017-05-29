Часы Chopard L.U.C Black Tie в честь кинофестиваля в Каннах

2017-05-29



Вот уже 20 лет Chopard выступает официальным партнером кинофестиваля в Каннах – к этой дате приурочен выпуск двух ограниченных серий коллекции Высокого часового искусства L.U.C. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Часы L.U.CLunarOneBlackTie и L.U.CXPS 1860 BlackTie, созданные в честь союза женевского часового Дома с «седьмым искусством», представлены в количестве 8 и 20 экземпляров. Эти модели, отмеченные знаком качества «PoinçondeGenève» и прошедшие сертификацию COSC, могут послужить образцом точности и высокого качества эксклюзивных часов, посвященных знаменитым киноактерам – звездам набережной Круазет. Они дополняют блистательную ювелирную коллекцию RedCarpet, которую ежегодно представляют актрисы, поднимаясь по ступеням каннского Дворца фестивалей. Ее создатели призваны решить необычную задачу: каждый год число украшений должно быть равно возрасту фестиваля. В 2017 году их будет 70. 20 лет страсти, рождающей изумительные творения История любви Дома Chopard и «седьмого искусства» насчитывает уже 20 лет. В 1998 году, по инициативе сопрезидента компании Каролины Шойфеле, Дом становится официальным партнером крупнейшего форума мирового киноискусства: Каннского фестиваля. С тех пор артисты выходят на красную ковровую дорожку и поднимаются по ступеням Дворца фестивалей, демонстрируя великолепные изделия Chopard. В честь двух десятилетий страсти и гламура компания представляет две ограниченные серии часов L.U.C из платины в дополнение к коллекции Высокого ювелирного искусства RedCarpet. Модели L.U.CLunarOneBlackTie и L.U.CXPS 1860 BlackTie, элитные по духу, представлены в количестве 8 и 20 экземпляров. Их циферблаты насыщенного черного цвета украшены бриллиантами багетной огранки. Эти элегантные мужские часы, достойные лучших киноактеров мира, созданы в дополнение к коллекции, которая ставит перед мастерами Chopard сложнейшую техническую и творческую задачу: каждый год она должна содержать число украшений, равное возрасту Каннского фестиваля. В 2017 году он отмечает 70-летний юбилей, поэтому будет представлено 70 уникальных изделий RedCarpet, оттеняющих красоту актрис.







L.U.CLunarOneBlackTie – Техничность и престиж Эти часы с вечным календарем, орбитальной индикацией фаз Луны и большим указателем даты – флагман коллекции Высокого часового искусства L.U.C, обладающий всеми ее достоинствами: совершенной механикой, вневременной элегантностью, гармоничными пропорциями, превосходной читабельностью. Дизайн корпуса основан на чередовании полированных и матовых поверхностей. На черном циферблате с гальваническим покрытием и матовым узором «Солнечные лучи» четко представлены многочисленные функции этой жемчужины часового искусства. Ободок часов украшен бриллиантами багетной огранки. Узор, расходящийся от двойного окошка даты и подчеркнутый метками из бриллиантов багетной огранки, вызывает в воображении яркое солнце над набережной Круазет. Логотип L.U.Chopard, визитная карточка коллекции, выполнен в золотистых тонах и напоминает эмблему фестиваля, Золотую пальмовую ветвь, которая вот уже 20 лет изготавливается в мастерских Chopard. Ее изображение красуется на прозрачной задней крышке часов. Стрелки «Дофин», белая светящаяся индикация вечного календаря, минутная шкала в стиле «железная дорога» и орбитальная индикация фаз Луны на фоне звездного ночного неба – все эти элементы обеспечивают оптимальную читабельность. L.U.CLunarOneBlackTie – часы для современного джентльмена, ценителя Высокого часового искусства. Они отмечены клеймом «PoinçondeGenève» и оснащены механизмом с автоматическим заводом из 355 деталей, калибром 96.13-L, которым по праву гордится ChopardManufacture. Этот яркий образец сложной часовой механики и ремесленного искусства снабжен микроротором из золота 22 карата и двумя заводными барабанами (технология Twin®), которые обеспечивают запас хода 65 часов. Высокое качество отделки полностью отвечает требованиям престижного женевского клейма, а точность хода гарантирована сертификатом Швейцарского института хронометрии (COSC).







L.U.CXPS 1860 BlackTie – Строгость и изысканность Часы L.U.CXPS 1860 из драгоценной платины, выпущенные ограниченной серией из 20 экземпляров, полны сдержанной элегантности. У них изящный корпус диаметром 40 мм и циферблат из золота черного цвета с выполненным вручную радиальным гильошированным узором, который также напоминает жаркое солнце над Каннами. По периметру циферблата сияют метки из бриллиантов багетной огранки, оттененные стрелками «Дофин» и узором «Солнечные лучи». Модель наделена характерной эстетикой коллекции L.U.C, но имеет и индивидуальные отличия: традиционный логотип L.U.Chopard над надписью «Chronometer» покрыт позолотой, напоминающей Золотую пальмовую ветвь, а на прозрачной задней крышке корпуса с чередованием матовых и полированных поверхностей красуется эмблема Каннского фестиваля. В изящном корпусе размещен ультратонкий механизм с автоматическим заводом собственного производства Chopard. Калибр L.U.C 96.01-L, толщина которого не превышает 3,3 мм, снабжен микроротором из золота 22 карата и двумя заводными барабанами (технология Twin®), обеспечивающими запас хода 65 часов. Исключительная точность этого механизма подтверждена сертификатом Швейцарского института хронометрии (COSC). Великолепная отделка, которой можно полюбоваться сквозь прозрачную заднюю крышку, свидетельствует о принадлежности модели к лучшим образцам Высокого часового искусства со знаком качества «PoinçondeGenève»: ее мосты имеют тщательно скошенные кромки и украшены узором CôtesdeGenève, платина, также со скошенными кромками, отделана жемчужным зернением.



Обе эксклюзивные модели – образцы высокого стиля и непревзойденного качества – создадут атмосферу престижа на красной ковровой дорожке в Каннах и украсят собой набережную Круазет во время юбилейного 70-го фестиваля, официальным партнером которого в 20-й раз станет компания Chopard.







L.U.C Lunar One Black Tie Технические характеристики Корпус:

• Платина 950 пробы

• Общий диаметр: 43 мм

• Толщина: 11,47 мм

• Водостойкость: 50 м

• Заводная коронка из платины с логотипом L.U.C: 6,5 мм

• Корпус с вертикальным сатинированием

• Полированный ободок с бриллиантами багетной огранки, полированная задняя крышка

• Прозрачная задняя крышка с логотипом международного кинофестиваля в Каннах

• Сапфировое стекло с антибликовым покрытием Механизм:

• Механизм с автоматическим заводом: L.U.C 96.13-L

• Количество деталей: 355

• Диаметр: 33 мм

• Толщина: 6 мм

• Количество камней: 32

• Частота: 28 800 пк/час (4 Гц)

• Запас хода: 65 часов

• Мосты с узором Côtes de Genève

• Микроротор из золота 22 карата с гильошированным узором и логотипом L.U.C

• Сертификат хронометра COSC

• Клеймо «Poinçon de Genève» Циферблат и стрелки:

• Черный циферблат с гальваническим покрытием, матовый узор «Солнечные лучи», расходящийся от указателя даты

• Логотип L.U.CHOPARD золотистого цвета

• Стрелки часов, минут, указателя дня недели и месяца, а также маленькая секундная стрелка с родиевым покрытием

• Метки с бриллиантами багетной огранки

• Индикация дня/ночи и года с помощью белых треугольников Функции и индикация:

• Центральная индикация часов и минут

• Маленькая секундная стрелка в положении «6 часов»

• Вечный календарь с индикацией дня недели, даты, месяца и четырехгодичного цикла

• Большое окошко даты в положении «12 часов»

• Индикатор день/ночь в положении «9 часов»

• Орбитальная индикация фаз Луны во вращающемся окне в положении «6 часов» Ремешок и застежка:

• Черный матовый ремешок из кожи аллигатора, прошит вручную, подкладка из коричневой кожи аллигатора

• Раскладывающаяся застежка из платины



Арт. 171927-9002 – Платина



Ограниченная серия из 8 экземпляров



