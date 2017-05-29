2017-05-29



В музее Михо состоялся показ круизной коллекции Дома Моды Louis Vuitton сезона весна-лето 2018. Креативный директор бренда Николя Жескьер далеко не случайно выбрал такую необычную локацию для показа, пригласив гостей в окрестности Киото… Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Показ не разочаровал ожидания публики, которая с нетерпением скучала по новым образам от французского Дома Моды. По словам креативного директора Louis Vuitton, Николя Жескьера, он невероятно любит Японию, ее традиции, культуру Страны восходящего солнца и очарование местных жительниц. Именно поэтому коллекция пропитана мудростью и рассудительностью японцев. В этой стране Николя ищет вдохновение уже более 20 лет, и каждый раз ему это удается все лучше и лучше.



Музей Михо, где прошел круизный показ, расположен в пригороде Киото. Он был построен в 1997 году знаменитым архитектором Пэем, который органично «замиксовал» величие мегаполиса и красоту живой природы. Некоторые модные критики поспешили сравнить Жескьера с Карлом Лагерфельдом, который также знаменит своей любовью к необычным площадкам для показов Chanel. Круизная коллекция 2018 Louis Vuitton Коллекцияпредставляет собой сразу несколько основных мотивов, которые отражают природные пейзажи Японии, одежду самураев, наряды для церемоний, халаты кейкоги для боевых искусств. Также при создании отдельных образов Николя Жескьер вдохновлялся кинокартинами культовых японских режиссеров Такеши Китано и Акира Куросава.







Особенное внимание стоит уделить коллекции аксессуаров. Некоторые сумки украшают концептуальные маски Кабуки, авторами которых был дизайнер Кансаю Ямамото – первый японец в мире моды. Именно ему принадлежит авторство знаменитых костюмов Дэвида Боуи.



Макияж моделей был выполнен в театральном стиле, который не утрачивает своей актуальности. Ярко выраженные стрелки, «драматические» брови, яркие акценты на лице, - все это перекликается с исконно восточной манерой нанесения макияжа.



Fashion-блоггеры поспешили назвать круизную коллекцию Louis Vuitton одной из самых экспрессивных в авторстве Николя Жескьера. На лаковой коже и блестящем сатине красуются эффектные принты. Чего только стоит ярко-красная маска на серебряном платье или сумки с пронзительными взглядами самураев!



Стоит отметить большое количество готовых ансамблей для поклонником азиатского стрит-стайла. Джинсы-скинни, свободные топы, жакеты-оверсайзд, микро и мини шорты, кожаные френчи, прозрачные удлиненные туники – горячие тенденции, которые не сбавляют своих оборотов. Куртки-косухи и жилеты с металлическим декором органично сочетаются с шелковыми платьями. Не стоит забывать и о многочисленных наслоениях – платье на брюки, сверху жилет и куртка. Также живо смотрится сочетание тонких, деликатных тканей и плотными полотнами.



Неожиданно в коллекции появились животные принты. Скорее всего, нас ожидает громкий «камбек» моды на леопардовые, тигровые и львиные «пятна» на одежде.



Таким образом, если убрать подиумный декор, броский макияж и музыкальную экспрессию, получается вполне «земная» и носибельная коллекция, которую ожидает коммерческий успех.



