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Круизная коллекция Chanel 2017/2018

Круизная коллекция Chanel 2017/2018

2017-05-24

Древнегреческие богини вдохновили Карла Лагерфельда на свою круизную коллекцию Chanel 2017-2018. Парижский Grand Palais он превратил в настоящую Древнюю Грецию, которую украшали античные дивы в твиде, шелке, шифоне, кружеве… Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

«В основе каждого моего платья лежит скульптура», - отметил Карл в беседе с прессой перед началом своего показа. Практически каждый образ имел свою особенную, филигранно вылепленную форму. К примеру, черные твидовые костюмы визуально напоминали наряды из мраморной плитки, а струящиеся шлейфы заставляли фантазию играть на тему образов древнегреческих богов.

Шифоновые платья с завышенной линией талии, асимметричным верхом, вышивкой, жемчугом выполнены в самых разных оттенках: от хромового до шоколадного. Фавориты круизной коллекции Chanel 2017-2018 – это темно-синий и насыщенный оттенок моря.



По мнению Карла Лагерфельда, его страсть к Древней Греции не случайно. Ведь сама Коко Шанель вдохновлялась красотой древнегреческой богини Венеры. Ее наряды идеально прилегали к телу, но при этом были струящиеся, свободные, образы были расслабленными, но невероятно женственными. Лагерфельду также импонирует представление греков о женской красоте. Стоит взглянуть на женскую красоту эпохи Ренессанса, когда представительницы прекрасного пола источали невероятную сексуальность, утонченность без нарочитой экспрессии. Эти тенденции до сих пор актуальны, и как нельзя лучше раскрывают женскую суть! И, кстати, как раз таки подготовкой костюмов для греческой трагедии «Антигона» занималась сама Коко Шанель.

Маэстро удалось мастерски стереть грани между прошлым и настоящим, богинями Древней Греции и современными жительницами мегаполиса. Особый дух и привлекательность античность культуры пропитывают каждую пуговицу, молнию, складку и стежок...

Говоря более конкретно об образах, отметим платья-тоги – культовые древнегреческие одеяния в пол, которые римляне надевали на праздники. Исконно «мужские тоги» с легкой руки Карла Лагерфельда превратились в изысканные женские наряды. Ниспадающие туники органично сочетаются с купальниками и мини-платьями. Жакеты и юбки из твида виртуозно декорированы полудрагоценными кристаллами. Кружево, креп, трикотаж, шелк – все это создавало не просто приятный шелест, а настоящее античное звучание на подиуме.

Эллинские одеяния на подиуме представлены в виде позолоченных нарукавников, широких корсажных поясов, хитонов. Вместо пуговиц на жакетах можно было видеть монеты, а прически были украшены лавровыми листьями и повязками с драгоценными и полудрагоценными камнями.

Фантастическим завершением дефиле стали летние платья в пол с открытыми плечами и акцентами на талии. В качестве аксессуаров Chanel были выбраны шелковые ленты и олимпийские лавры, богато усыпанные жемчугом. На запястьях, лодыжках, плечах играли свою мелодию тонкие браслеты, а в качестве обуви, безусловно, были выбраны кожаные гладиаторы. На этот раз они были представлены в необычных ярких оттенках, чем акцентировали внимание на стройности ног.

Культовые сумки Сhanels Gabrielle были представлены в мраморной коже, благодаря чему с полным на то правом завоевали титул «фирменных античных ваз» от Лагерфельда. Также из аксессуаров отметим кожаные рюкзаки со складками и мини-сумочки.

Закрывал свой показ Карл Лагерфельда вместе с крестником, Хадсоном Кроэнигом, который не первый раз принимает участие в показах.




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Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Коллекции Бренд: Chanel Сезон: Весна-лето 2017







Chanel

Показ CHANEL Paris Cosmopolite коллекции METIERS DART 2016/17

В Париже состоялся предпоказ коллекции Дома Моды Chanel METIERS DART сезона осень-зима 2016-2017. Модные критики поспешили назвать коллекцию подборкой вещей высокого портновского искусства Парижа, автором которой стал бессменный Маэстро Chanel Карл Лагерфельд.

Показ женской коллекции Chanel лето 2017

Спортивные головные уборы, твидовые костюмы, гипюровые платья-комбинации, кардиганы из ангоры – все это и многое другое присутствовало на показе женской коллекции Chanel сезона весна-лето 2017. Карл Лагерфельд организовал показ в импровизированном компьютере, где среди микросхем, проводов и кнопок по подиуму прогуливались героини дефиле.



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