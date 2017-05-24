Круизная коллекция Chanel 2017/2018

2017-05-24



Древнегреческие богини вдохновили Карла Лагерфельда на свою круизную коллекцию Chanel 2017-2018. Парижский Grand Palais он превратил в настоящую Древнюю Грецию, которую украшали античные дивы в твиде, шелке, шифоне, кружеве… Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



«В основе каждого моего платья лежит скульптура», - отметил Карл в беседе с прессой перед началом своего показа. Практически каждый образ имел свою особенную, филигранно вылепленную форму. К примеру, черные твидовые костюмы визуально напоминали наряды из мраморной плитки, а струящиеся шлейфы заставляли фантазию играть на тему образов древнегреческих богов.



Шифоновые платья с завышенной линией талии, асимметричным верхом, вышивкой, жемчугом выполнены в самых разных оттенках: от хромового до шоколадного. Фавориты круизной коллекции Chanel 2017-2018 – это темно-синий и насыщенный оттенок моря.







По мнению Карла Лагерфельда, его страсть к Древней Греции не случайно. Ведь сама Коко Шанель вдохновлялась красотой древнегреческой богини Венеры. Ее наряды идеально прилегали к телу, но при этом были струящиеся, свободные, образы были расслабленными, но невероятно женственными. Лагерфельду также импонирует представление греков о женской красоте. Стоит взглянуть на женскую красоту эпохи Ренессанса, когда представительницы прекрасного пола источали невероятную сексуальность, утонченность без нарочитой экспрессии. Эти тенденции до сих пор актуальны, и как нельзя лучше раскрывают женскую суть! И, кстати, как раз таки подготовкой костюмов для греческой трагедии «Антигона» занималась сама Коко Шанель.



Маэстро удалось мастерски стереть грани между прошлым и настоящим, богинями Древней Греции и современными жительницами мегаполиса. Особый дух и привлекательность античность культуры пропитывают каждую пуговицу, молнию, складку и стежок...



Говоря более конкретно об образах, отметим платья-тоги – культовые древнегреческие одеяния в пол, которые римляне надевали на праздники. Исконно «мужские тоги» с легкой руки Карла Лагерфельда превратились в изысканные женские наряды. Ниспадающие туники органично сочетаются с купальниками и мини-платьями. Жакеты и юбки из твида виртуозно декорированы полудрагоценными кристаллами. Кружево, креп, трикотаж, шелк – все это создавало не просто приятный шелест, а настоящее античное звучание на подиуме.



Эллинские одеяния на подиуме представлены в виде позолоченных нарукавников, широких корсажных поясов, хитонов. Вместо пуговиц на жакетах можно было видеть монеты, а прически были украшены лавровыми листьями и повязками с драгоценными и полудрагоценными камнями.



Фантастическим завершением дефиле стали летние платья в пол с открытыми плечами и акцентами на талии. В качестве аксессуаров Chanel были выбраны шелковые ленты и олимпийские лавры, богато усыпанные жемчугом. На запястьях, лодыжках, плечах играли свою мелодию тонкие браслеты, а в качестве обуви, безусловно, были выбраны кожаные гладиаторы. На этот раз они были представлены в необычных ярких оттенках, чем акцентировали внимание на стройности ног.



Культовые сумки Сhanels Gabrielle были представлены в мраморной коже, благодаря чему с полным на то правом завоевали титул «фирменных античных ваз» от Лагерфельда. Также из аксессуаров отметим кожаные рюкзаки со складками и мини-сумочки.



Закрывал свой показ Карл Лагерфельда вместе с крестником, Хадсоном Кроэнигом, который не первый раз принимает участие в показах.



