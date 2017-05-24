Весенне-летняя коллекция BAON by Liasan Utiasheva



2017-05-24



В марте 2017 года стартовали продажи новой лимитированной коллекции BAON by Liasan Utiasheva, созданной совместно с известной гимнасткой и телеведущей.



Концепцию коллекции Ляйсан Утяшева описывает как «Конфетный casual»: «Мне захотелось подчеркнуть свое спортивное прошлое, смешать его с женственностью и желанием выглядеть ярко и по-особенному. Модели скроены просто, но при этом выбранная цветовая палитра оживляет фасоны и делает коллекцию радостной». Главный источник вдохновения — современная девушка, у которой совершенно нет времени собирать свой каждодневный образ из множества предметов одежды.



В этом сезоне дизайнеры бренда сделали невозможное: взяли базовые вещи и превратили их в стильные, альтернативные и местами даже нарядные предметы гардероба. В этой коллекции все легко и лаконично. Здесь можно найти минималистичные самобытные вещи, которые послужат отличной основой как для дневных, так и для вечерних образов. Хитом коллекции, вероятно, станет прозрачное платье, под которое предлагается носить удлиненную футболку белого цвета из приятного хлопкового материала. В таком образе вы сможете отправиться куда угодно, меняя только обувь в зависимости от повода. Платье на кулиске с белой футболкой и светлыми кедами, благодаря пастельному цвету, смотрится уже совсем не скучно. Вся коллекция сделана так, что каждый предмет вы можете носить друг с другом — от пиджаков прямого кроя до платьев средней длины и юбок, которые отлично смотрятся со спортивной обувью. Модницам особенно придутся по вкусу летние брюки-кюлоты.



В этом году в лимитированной коллекции впервые представлены и мужские модели, отвечающие общей стилистике. Возраст не имеет значения. Вам подойдут эти вещи, если вы активно передвигаетесь по городу, любите длительные прогулки с друзьями после работы и готовы к спонтанному свиданию в любой день.



«Коллекция позволяет выбрать любой наряд и при этом не чувствовать себя обыденно, «серой массой». В первую очередь здесь стоит искать платья и юбки на каждый день, стильные бомберы на молнии и зауженные брюки пастельных оттенков. В этом году есть несколько особенно женственных нарядов – летящие коктейльные платья разного кроя и цвета», - говорит Ляйсан Утяшева.



Стоит обратить внимание на современные материалы, из которых выполнены наряды. Легкие, дышащие, струящиеся – все это позволит вам чувствовать себя комфортно и не скованно, а еще собирать восторженные взгляды совсем как в тех рекламных роликах, где девушка летящей походкой прогуливается по улицам Парижа в светлых кедах.



Коллекция насчитывает 30 моделей для женщин и 20 для мужчин. Здесь вы найдете одежду как для себя, так и для своей половинки.



