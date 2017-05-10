Открытие шоу-рума «Коллаборация»

2017-05-10



В центре Москвы состоялось открытие шоу-рума российских дизайнеров «Коллаборация». Это модное пространство, где представлена одежда российских дизайнерских брендов, а также коллекции винтажных украшений. Здесь можно не только обновить свой гардероб, но и отдохнуть от городской суеты, выпить чашечку ароматного кофе, пообщаться с экспертами в мире fashion и даже сделать маникюр и педикюр! Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Шоу-рум «Коллаборация» призван стать новым «поинтом», где будут собираться модные люди столицы. Это место, где женщина может почувствовать себя истинной леди, привести в порядок внешность, обновить гардероб и насладиться душевным приемом.



Новое модное пространство на карте Москвы автоматически привлекло внимание столичных fashionistas, главным образом, за счет ассортимента. В шоу-руме, вольготно расположенном на Садовом Кольце, представлены коллекции дизайнера Анастасии Панферовой, которая делает ставки на женственность, практичность и утонченность. Также доступны к покупке подборка интересных вещей от стилиста 1-го канала Кати Кейбо и других талантливых дизайнеров России.



Шоу-рум оформлен в соответствии с интерьерными трендами: высокие потолки, обилие естественного света, бережно представленные на вешалках пальто, платья, блузоны, брюки, юбки. Все эти вещи проходят тщательный отбор, благодаря которому покупательницам предоставлен исчерпывающий выбор трендов.







Все вещи выполнены преимущественно из натуральных тканей, отображают горячие fashion-тенденции. Чего только стоят пудровые пальто, шифоновые блузоны, струящиеся платья для круизного отдыха, классические монохромные наряды. Мятные, зефирные, яичные, кремовые, бежевые оттенки завораживают и так и просятся стать отдельными составляющими total looks. Кстати, при возникновении сомнений или вопросов в процессе выбора экспертное мнение от стилистов не будет лишним!



В коллекциях бренда Nicety от Анастасии Панферовой вы найдете массу стоящих вещей на все случаи жизни. Здесь можно подобрать готовые «луки» для выпускного бала, праздника, выхода в свет, а также укомплектовать гардероб для морского круиза и летнего путешествия на острова или Средиземноморское побережье. Также в «Коллаборации» большой выбор моделей для офисных «looks», включая юбки-карандаш, жакеты, брюки, платья-футляры и многое другое.



Здесь можно найти коллекции молодых брендов, таких как Egg Brand, представившего в сезоне весна-лето 2017 коллекцию из облегченной замши.



Помимо одежды, в шоу-руме представлены коллекции винтажных украшений. Из последних поступлений – редкая брошь 40х годов в виде морской черепахи. Эксклюзивная вещица от дизайнера Альфреда Филипа выполнена из серебра с позолотой и украшена крупным люцитовым кабошоном Джелли Белли, прозрачными и зелеными кристаллами. Из последних поступлений – винтажное колье от Chanel.



Адрес шоу-рума «Коллаборация»: Москва, Cадовая-Кудринская, 3А.

Режим работы: с понедельника по воскресенье с 11:00 до 21:00. Бесплатная парковка на территории.



Instagram: instagram.com/kollaboraciashowroom/



Добро пожаловать!



