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АНОНСЫ

Фестиваль Woman Cocktails&Shoes

Фестиваль Woman Cocktails&Shoes

2017-05-07

Впервые в Москве, событие, объединяющее женскую моду, развлечение и отдых. Гостей вечера ждёт шоу-показ женской обуви и одежды весна-лето 2017, встречи со звездами театра и шоу-бизнеса, вина и коктейли, мастер-классы по стилю и саморазвитию. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

На конерах наших Партнеров Вас ждёт весенний мейкап, прически и возможности мгновенно преобразить свой имидж. Жемчужиной вечера станет аукцион, вырученные средства от которого будут направлены на помощь подопечным Благотворительного фонда "Жизнь как чудо", детям с тяжелыми заболеваниями печени.

КАЖДУЮ ЖЕНЩИНУ ЖДЕТ

ВЕСЕННИЕ КОКТЕЙЛИ: Яркие весенние коктейли ждут каждого гостя вечера. Напитки, представляющие разнообразные уголки земного шара, наполнят Ваш бокал яркими и выразительными нотками изысканного вкуса.

SHOES SHOW: Шоу-показ моделей обуви и одежды весна-лето 2017, представляющий международные обувные бренды. Только у гостей Women Cocktails&Shoes есть возможность приобрести или сделать предзаказ на модели, которых еще нет в продаже. В показе участвуют бренды: Loriblu, Az-Art, SiammSiamm и другие.

ТВОЯ МУЗЫКА ВЕСЬ ВЕЧЕР: Яркую атмосферу весеннего праздника создадут специально приглашенные музыкальные бэнды, диджеи и соло исполнители. Среди приглашенных звезд: Женя Тополь, DJONNASKAI, Инклюзивная танцевальная группа "Проект" и другие.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ АУКЦИОН: Лотами аукциона выступят предметы искусства, личные и памятные вещи звезд театра и шоу-бизнеса, а также специальные лоты от партнеров вечера.

Для женщин, которые следуя своей индивидуальности, ценят комфорт и качество жизни. Занятость семьей, саморазвитием и карьерными целями, учат по-настоящему наслаждаться отдыхом и весельем

LIFE STYLE&MAKEUP: Специалисты по стилю проведут интерактивные мастер-классы по подбору стиля в одежде и макияже, на примере нескольких счастливчиков продемонстрируют как правильно и легко можно преобразовывать свой внешний вид.Каждый из гостей сможет совершенно бесплатно обновить прическу, макияж или образ целиком под руководством профессионалов.






ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Анонсы







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