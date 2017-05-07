FASHION битва №3

2017-05-07



Комета моды уже летит в сторону трёх столиц России. Звездная пыль легла на улицы Петербурга, Москвы и Казани, а значит, совсем скоро на небосклоне засияет новое созвездие дизайнеров, которые вступят в борьбу за звание лучшего. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



В этом сезоне битва приобретает новый космический виток. Пройдет борьба в два дня, первый из которых будет осуществлен в виде маркета в одном из лофтов города. Дизайнеры представят свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях, каждый сможет примерить и даже купить наряд. Также в рамках первого дня зрителей ожидает небольшой показ от каждого дизайнера! В конце дня пройдет пресс конференция, на которой участники смогут ответить на самые волнующие вопросы СМИ!



Второй день - это большое шоу, каждый показ, как планета, будет раскрывать свой секрет. Мы перенесёмся в млечный путь, состоящий из шедевров, интриг, обсуждений и результатов. Теперь решения будут принимать не только члены жюри, известные медиа личности, артисты, историки моды, состоявшиеся дизайнеры, но и зрители!



С первого дня битвы будет запущено зрительское голосование. Все поклонники смогут проголосовать за любимого дизайнера!



Более подробная информация:

СПб: 8(904-)511-42-10

Москва: 8(925)-468-44-62

Казань: 8(904)-511-42-10

PR отдел: 8(925)-704-73-74



Создай космос вместе с нами, это будет звездная битва!



Сome to the space!



