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АНОНСЫ

FASHION битва №3

FASHION битва №3

2017-05-07

Комета моды уже летит в сторону трёх столиц России. Звездная пыль легла на улицы Петербурга, Москвы и Казани, а значит, совсем скоро на небосклоне засияет новое созвездие дизайнеров, которые вступят в борьбу за звание лучшего. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

В этом сезоне битва приобретает новый космический виток. Пройдет борьба в два дня, первый из которых будет осуществлен в виде маркета в одном из лофтов города. Дизайнеры представят свои коллекции для широкой аудитории в коммерческих целях, каждый сможет примерить и даже купить наряд. Также в рамках первого дня зрителей ожидает небольшой показ от каждого дизайнера! В конце дня пройдет пресс конференция, на которой участники смогут ответить на самые волнующие вопросы СМИ!

Второй день - это большое шоу, каждый показ, как планета, будет раскрывать свой секрет. Мы перенесёмся в млечный путь, состоящий из шедевров, интриг, обсуждений и результатов. Теперь решения будут принимать не только члены жюри, известные медиа личности, артисты, историки моды, состоявшиеся дизайнеры, но и зрители!

С первого дня битвы будет запущено зрительское голосование. Все поклонники смогут проголосовать за любимого дизайнера!

Более подробная информация:
СПб: 8(904-)511-42-10
Москва: 8(925)-468-44-62
Казань: 8(904)-511-42-10
PR отдел: 8(925)-704-73-74

Создай космос вместе с нами, это будет звездная битва!

Сome to the space!






ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Анонсы







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