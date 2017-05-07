«Серебряный Меркурий» продлевает срок подачи работ до 7 мая 2017 года

2017-05-07



Прием заявок на конкурс проектов в области рекламных и маркетинговых коммуникаций, который пройдет в рамках Фестиваля «Серебряный Меркурий», продлен до 7 мая 2017 года. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Традиции есть традиции, и их надо свято чтить и соблюдать. Из года в год фестивали дают второй, а то и третий шанс откладывающим все на последний день участникам сделать работы, которыми гордится вся команда, гордостью всей индустрии, приняв участие и в честном противостоянии получив заслуженную оценку.



Хотелось бы нам вместо слова «оценку» написать «победу», но не стоит забывать, что само участие в Фестивале «Серебряный Меркурий» - это уже победа.



Во-первых, вам, как минимум, есть чем гордиться в вашей работе, во-вторых, о вашем проекте узнают 200 экспертов рынка, на долю которых выпала непосильная задача выбрать лучших из лучших, а, в-третьих, вы получите бесценный опыт общения с коллегами и представителями компаний - крупнейших рекламодателей в России. По оценке Mediascope доля затрат на рекламу в 2016 году компаний рекламодателей, представители которых вошли в жюри «Серебряный Меркурий» 2017, составил 32% от совокупного рекламного бюджета России, что с учетом экспертной оценки АКАР составило 115 200 000 000 рублей.



Для тех же, кто не видит смысла в участии без победы, 26-го апреля состоится завершающий мастер-класс: «Как сделать так, чтобы все призы премии «Серебряный Меркурий» 2017 достались именно вам!» Вход свободный по предварительной регистрации - https://silvermercury.timepad.ru/event/480142/!



И именно вам - победителям Премии «Серебряный Меркурий» будет предоставлена возможность принятия участия в конкурсе TheGlobesAwards, организованном Международной ассоциацией маркетинговых агентств (MAAW), чьи интересы в России с 2009 года эксклюзивно представляет фестиваль.



Не стоит также забывать, что победителями «Серебряного Меркурия» становятся не только рекламные агентства, подающие реализованные в период с 1 января 2016 по 1 марта 2017 года, но и компании-рекламодатели. Ведь хорошая рекламная кампания является итогом эффективной работы творческого тандема: агентства и сотрудников маркетингового подразделения компании-заказчика, а потому призовые статуэтки - в виде двух крыльев на церемонии награждения будут вручены обоим участникам проекта. А что может быть приятнее, чем превзойти ожидания своего клиента и наградить его за доверие?



С нетерпением ждем ваших работ - http://www.silvermercury.ru/#reg-popup!



