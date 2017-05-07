Как подобрать обручальные кольца

2017-05-07



Подготовка к свадьбе — хлопотное дело. И почему-то подбор колец оставляют на самый последний момент. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Кажется, что при таком количестве ювелирных салонов и богатстве ассортимента в них не найти подходящий вариант будет сложно. Однако уже первый поход повергает молодоженов в легкий шок — выбрать и купить обручальное кольцо оказывается трудно. Чтобы не тратить понапрасну драгоценное время, отыскать именно то, что будет радовать долгие и счастливые годы супружеской жизни, надо заранее определиться с критериями выбора. Определитесь с металлом Традиционно на свадьбу покупают золотые обручальные кольца, но золото может быть разным:

• белым;

• красным;

• желтым;

• комбинированным.



Проба его тоже разная: чем она выше, тем дороже обходится изделие. Но не спешите положиться на дороговизну, подумайте, как часто и в каких условиях вы будете носить эти украшения. Изделия из золота 750 пробы хоть и выглядят богаче и ярче, но менее устойчивы к механическим повреждениям. Тогда как сплав пробы 585 отличается прочностью и стойкостью оттенка.



Обретают популярность обручальные кольца из серебра. Но надо помнить, что этот металл существенно мягче, быстрее поддается воздействиям окружающей среды. Такие украшения придется чаще снимать, чистить.



Женщинам надо учитывать, украшения из какого металла они носят чаще. Оптимальное решение — взять комбинированную модель, которая будет хорошо сочетаться с любыми изделиями. Ширина и профиль Кольца подбираются согласно анатомическим особенностям руки. Что касается женских моделей, то узкие (2‒4 мм) или широкие (6‒8 мм) хорошо смотрятся на тонких и длинных пальцах. Если руку пышная или пальцы коротенькие, подойдут модели средней ширины (4‒6 мм). Средняя ширина рекомендуется и мужчинам. Учитывайте, что изделие должно с трудом, но все же проходить по суставу пальца. Если брать модель шире, она будет болтаться, особенно зимой, когда руки не отекают.



Кольца имеют неодинаковый профиль, то есть форму в поперечном разрезе. От нее зависит удобство их ношения. Классический профиль — плоская внутренняя и закругленная внешняя сторона. Но вариантов решения может быть больше. Это общие правила, из которых могут быть исключения. Ведь важно, чтобы изделие нравилось обоим.



Правило, что у супругов должны быть парные кольца, все еще актуально. Но ювелиры изготавливают и похожие по стилю, но отдельно мужские, отдельно женские модели для молодоженов. Где приобрести обручальные кольца Легко, удобно, быстро подобрать парные обручальные кольца в Gold24.ru. На сайте вы сможете найти подходящую модель, оформить заказ, даже получить приятную скидку к торжеству. Магазин бесплатно доставляет заказы по всей РФ: в Москву, СПб и другие города страны.



