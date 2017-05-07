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Pinko открыл обновленный бутик в ТЦ «Атриум»

Pinko открыл обновленный бутик в ТЦ «Атриум»

2017-05-07

Итальянской бренд женской одежды и аксессуаров Pinko открыл обновленный бутик новой дизайн-концепции в ТЦ «Атриум» и устроил весеннюю вечеринку по этому поводу. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Гостей и поклонниц Pinko ждали напитки и закуски Elegance Catering, диджей-сет Олеси Бондаренко, а также актуальные вещи из коллекции Pinko, которые тут же можно было примерить и приобрести. Кстати, больше всего гостям понравились Icon Bag LOVE BAG! — теперь она представлена в одиннадцати цветах.

Коллекция одежды PINKO, ключевые модели которой - это тонкие, трапециевидные силуэты, которые возвращают нас обратно в 80-е благодаря своим деталям и палитре цветов. С другой стороны, романтический образ героини Pinko пробивается сквозь жесткий стиль милитари, а тропические принты и карибские мотивы переносят нас на Кубу.

Мария Кожевникова, Юлия Топольницкая, Аврора, Ингрид Олеринская, Анна Цуканова-Котт, Аглая Тарасова, Мария Шумакова, Маргарита Мамун, Ирина Тонева, Юлианна Караулова, Анастасия Крайнова, Лаура Джугелия, Виктория Крутая, Айза Анохина и многие другие звездные поклонницы уже смогли оценить и даже стать счастливыми обладателями сумки Love Bag.




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Бренды Бренд: Pinko







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