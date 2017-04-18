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Линия моделей на каблуке от Philipp Plein

Линия моделей на каблуке от Philipp Plein

2017-04-18

Ветер перемен. Все мы нуждаемся в ощущениях. Новый сезон открывает новые перспективы. Стильные аксессуары — must-have сезона Весна-Лето 2017. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Линия моделей на каблуке от Philipp Plein — настоящее оружие для обольщения. Для высоких целей — высокие каблуки. Кристаллы, вышивка, роскошный мех и блестки украшают ботфорты, туфли на шпильке, сандалии и ботильоны. Все модели объединяет одно: высота каблуков — 16 см.

Будьте теми, кем вы действительно хотите быть. Поступайте так, как вам нравится. Мечтайте! Все возможно на головокружительных шпильках от Philipp Plein.

Лимитированные модели, отобранные Филиппом Пляйном будут доступны с 13 апреля на Plein.com




ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Обувь Сезон: Весна-лето 2017







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