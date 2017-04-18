2017-04-18



Ветер перемен. Все мы нуждаемся в ощущениях. Новый сезон открывает новые перспективы. Стильные аксессуары — must-have сезона Весна-Лето 2017. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Линия моделей на каблуке от Philipp Plein — настоящее оружие для обольщения. Для высоких целей — высокие каблуки. Кристаллы, вышивка, роскошный мех и блестки украшают ботфорты, туфли на шпильке, сандалии и ботильоны. Все модели объединяет одно: высота каблуков — 16 см.



Будьте теми, кем вы действительно хотите быть. Поступайте так, как вам нравится. Мечтайте! Все возможно на головокружительных шпильках от Philipp Plein.



Лимитированные модели, отобранные Филиппом Пляйном будут доступны с 13 апреля на Plein.com



