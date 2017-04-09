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СУМКИ

Massimo Dutti представляет IT-bag на все времена

Massimo Dutti представляет IT-bag на все времена

2017-04-09

Неподражаемая. Тотчас же узнаваемая. Она существует вне времени и трендов. Самая востребованная сумка имеет свою историю, знаковые черты и особенности исполнения. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU

Концепция savoir faire проявляется в уникальных и эксклюзивных изделиях, подобных этой сумке, являющейся образцом в вопросах совершенства и изысканности, определяющих бренд Massimo Dutti. Эти элегантные сумки с ремнем на плечо выполнены в оригинальных двуцветных комбинациях или в лаконичной монохромной расцветке и дополнены пряжками, решающими одновременно и функциональные, и эстетические задачи. Ее идеальные размер и форма позволяют использовать сумку как для вечернего, так и для дневного выхода.

В сезоне Весна-Лето 2017 эта сумка представлена в трех различных видах кожи и в широкой цветовой гамме. Модель выполнена из высококачественных материалов и с самой изысканной отделкой.

Представляем вам элегантную сумку, которая придаст законченность и утонченность любому образу и определенно займет важное место в вашем гардеробе на долгое время.








ФОТО
Источник: www.fashionpeople.ru

Рубрика: Сумки Сезон: Весна-лето 2017







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