Massimo Dutti представляет IT-bag на все времена

2017-04-09



Неподражаемая. Тотчас же узнаваемая. Она существует вне времени и трендов. Самая востребованная сумка имеет свою историю, знаковые черты и особенности исполнения. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Концепция savoir faire проявляется в уникальных и эксклюзивных изделиях, подобных этой сумке, являющейся образцом в вопросах совершенства и изысканности, определяющих бренд Massimo Dutti. Эти элегантные сумки с ремнем на плечо выполнены в оригинальных двуцветных комбинациях или в лаконичной монохромной расцветке и дополнены пряжками, решающими одновременно и функциональные, и эстетические задачи. Ее идеальные размер и форма позволяют использовать сумку как для вечернего, так и для дневного выхода.



В сезоне Весна-Лето 2017 эта сумка представлена в трех различных видах кожи и в широкой цветовой гамме. Модель выполнена из высококачественных материалов и с самой изысканной отделкой.



Представляем вам элегантную сумку, которая придаст законченность и утонченность любому образу и определенно займет важное место в вашем гардеробе на долгое время.











