Часы Bell & Ross Novarosa вдохновлены розовым цветом сверхновых звёзд

2017-04-03



Отправляясь в межзвёздное путешествие за моделью BRS Diamond Eagle, часы BRS Novarosa получают своё имя в честь яркой вспышки гибнущей звезды, явления настолько же редкого, как и захватывающего. Подробности на интернет-портале FASHIONPEOPLE.RU



Взрыв сверхновой звезды происходит, когда она достигает последней стадии своей эволюции. Она может взорваться только в этот момент. И прежде чем разлететься облаком звёздной пыли, сверхновая звезда ярко вспыхивает удивительным светом. Излучение её одной по силе сравнимо с излучением целой галактики или конгломерата, который может насчитывать до 100 миллиардов звёзд. Грандиозный космический фейерверк длится несколько часов. Считается, что в этот момент небесное светило выбрасывает энергию, эквивалентную той, которую излучает солнце на протяжении миллиардов лет. Эти сверхновые звёзды являются одними из самых ярких элементов Вселенной. За одно столетие происходит от 2-х до 3-х таких космических явлений. Это событие не только редкое, но также крайне сложное для наблюдения с Земли, зато оно всегда вызывает восхищение утех, кому посчастливилось его созерцать. ЗВЁЗДНАЯ ЖЕНСТВЕННОСТЬ Для новой коллекции современных наручных часов в классическом стиле компания Bell & Ross придумала выразительное имя Novarosa. Этот неологизм расшифровывается следующим образом: - первая часть «nova» означает сверхновые звёзды, которые заканчивают свою жизнь невероятно яркой вспышкой.

- изящное окончание «rosa» является очевидной данью символическому цвету женственности. Карамельный, палевый, пудровый или оттенка фуксии, во всех своих проявлениях розовый цвет является неизменным атрибутом искусства обольщения и романтики. Розовый также символизирует чистоту помыслов, сентиментальность, нежность, искренность и невинность. И, наконец, фраза «видеть жизнь в розовом цвете» воодушевляет и дарит ощущение счастья, радости и безмятежности.



Часовой дом Bell & Ross выбрал этот драгоценный цвет, чтобы украсить циферблаты часового трио. Основа циферблатов изысканно декорирована углублённым и сияющим рисунком гильоше «Солнечные лучи». И, наконец, «rosa» также напоминает о розовой звёздной пыли, появляющейся после взрыва сверхновой звезды. И это таинственное облако сверхъестественным образом даёт рождение новой звезде. ТРИ МОДЕЛИ ЧАСОВ, ТРИ ВИДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКИ Три модели астральных часов оснащены кварцевым механизмом и имеют часовую, минутную и секундную стрелки, а также указатель даты. Кварцевый механизм отличается удобством и практичностью. Все три модели идеально подходят для повседневного использования.



Классический дизайн стального корпуса серии Novarosa вдохновлён легендарной формой коллекции BR в виде заключённого в квадрат круга и приборами военно-морской авиации. Часы прекрасно вписываются в коллекцию BRS меньшего формата, специально разработанную для женского запястья. Элегантные и надёжные, эти стальные часы обладают водонепроницаемостью до 100 метров. Корпус имеет чередующиеся полированные и сатинированные части, придающие ему благородные аристократические черты. Безель модели с инкрустацией украшен 66 сверкающими бриллиантами круглой огранки общим весом 0,99 карата.



Розовые циферблаты единообразно оформлены гильоше «Солнечные лучи». Их оттенок очень яркий и напоминает искрящееся гало пыли сверхновых звёзд. Все модели обработаны методом крацевания с рисунком в виде солнечных лучей. Эта тонкая техника создаёт настоящее произведение искусства – образец часового мастерства, накопленного маркой.



Модель более строгого дизайна и без инкрустации имеет накладные металлические часовые отметки прямоугольной формы. Этот вариант в современном стиле лучше всего подходит для повседневного использования. Часы как нельзя лучше отражают стремление марки к безупречности и совершенству.



Модели с инкрустированным циферблатом более модные и украшены двенадцатью часовыми отметками с бриллиантами круглой огранки в многогранной оправе. Эти ювелирные часы являются образцом утончённой роскоши, стрелки которых выполнены в эффектной стилистике.



Впервые большую премьеру марки Bell & Ross, коллекцию часов Novarosa, украшают браслеты с миланским плетением. Это интригующее название скрывает особую технику переплетения стальной проволоки. Для максимального комфорта во время ношения звенья браслета отполированы с обеих сторон. Этот элегантный браслет очень приятно носить. Гибкое плетение легко адаптируется к форме запястья. И, наконец, металл звеньев идеально сочетается со стальными корпусами того же оттенка. Раскладывающаяся застёжка надёжно фиксирует часы, даже на самом тонком запястье. Женственный, современный и в то же время классический браслет с миланским плетением подчёркивает индивидуальный характер этой часовой коллек- ции. Часы также выпускаются на ремешке из кожи аллигатора розового цвета или телячьей кожи серого цвета.



